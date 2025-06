CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale ha adottato ufficialmente il Patto per la Lettura della Città di Civitavecchia, un documento programmatico che riconosce il libro e la lettura come strumenti fondamentali di crescita individuale e collettiva, e che mira a promuovere la partecipazione culturale come pratica diffusa, inclusiva e quotidiana.

Il Patto, della durata di cinque anni, è pensato per costruire una rete stabile tra soggetti pubblici e privati: la Biblioteca Comunale e le biblioteche scolastiche, le scuole, le associazioni culturali, le librerie, le realtà sociali e sanitarie, i teatri, gli istituti penitenziari, le case famiglia, gli oratori, le fondazioni, i cittadini. Un'alleanza ampia e dinamica, in grado di moltiplicare le occasioni di lettura e portare i libri nei luoghi di vita delle persone, anche in quelli più fragili o marginalizzati.

"Questo Patto rappresenta un impegno civico, oltre che culturale – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene –. Non ci limitiamo a celebrare la lettura, ma costruiamo una struttura permanente che la promuova, la renda accessibile, la faccia diventare parte della quotidianità di tutti, dai bambini della prima infanzia fino agli anziani. La lettura è un atto di libertà, uno strumento di consapevolezza, una via per l’inclusione sociale. È nostro dovere garantire che nessuno ne sia escluso".

Il documento prevede quindici ambiti di intervento, tra cui: l’incentivazione alla lettura nei primi anni di vita, il supporto ai lettori con disabilità o disturbi dell’apprendimento, l’organizzazione di gruppi di lettura e scrittura creativa, il coinvolgimento dei consultori e dei pediatri, la promozione della lettura in carcere, in ospedale, nelle strutture per anziani e nei centri di riabilitazione. Particolare attenzione è riservata all’integrazione tra lettura e altri linguaggi espressivi, come l’alfabetizzazione musicale e la lettura ad alta voce nei teatri, nei festival e nei percorsi scolastici.

"Il Patto per la Lettura è uno strumento di lavoro, non un manifesto simbolico – ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Stefania Tinti –. È il frutto di anni di iniziative portate avanti con passione, dalle letture ad alta e bassa voce, alle fiabe animate, ai laboratori e ai salotti letterari. Ora si tratta di fare un salto di qualità: rafforzare la rete, coordinarla, renderla visibile e accessibile a chiunque voglia partecipare. Ogni cittadino può diventare parte attiva di questo percorso, perché la cultura è più forte quando è condivisa".

Il coordinamento del Patto sarà affidato all’Ufficio Biblioteca comunale, che raccoglierà adesioni e proposte, istituirà tavoli tematici e promuoverà attività formative per operatori, insegnanti e volontari. L’adesione al Patto è libera e aperta: sarà possibile sottoscriverlo compilando l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune.

Con questo passo, Civitavecchia si candida ad essere una vera città che legge, secondo la definizione promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura: una città in cui leggere è un diritto, una possibilità concreta, un’occasione per costruire comunità.

