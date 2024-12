CIVITAVECCHIA – «Quante volte vi siete chiesti cosa indicano quei numeri sopra il bellissimo palazzetto medievale di Via Pietro Manzi? E quella scritta "In te domini confido” perché si trova proprio sopra uno dei portoni di Via Trieste? E davvero un incendio bruciò completamente la prima scuola di Civitavecchia a Piazza Leandra? Ma soprattutto il nome della piazza più antica di Civitavecchia è legata davvero al pescatore Leandro, leggendario fondatore di Civitavecchia? E i fitotoponimi cosa sono?». Sono le domande a cui questa sera risponderà Roberta Galletta, insieme ad altre curiosità. L’appuntamento è 21 con inizio a Via Trieste, angolo Via Piave, per il terzo appuntamento con ”Civitavecchia con il naso all'insu'". Partecipazione libera e gratuita.