CIVITAVECCHIA – Una serata speciale per l'evento clou di "Civitavecchia con il naso all'insu'" è quella dedicata alla visita guidata nel porto storico ricchissimo di monumenti, iscrizioni, stemmi, lapidi. «Racconteremo la storia della immensa cinquecentesca Fortezza Giulia, già caserma dei Classiari di epoca romana, simbolo della città, che si erge splendida dominando il Porto Storico e, costeggiando il secentesco muraglione di Urbano VIII che nasconde la Civitavecchia Sotterranea di epoca romana - ha spiegato Galletta - passeremo ad ammirare la maestosa Fontana del Vanvitelli, con la lapide che ne racconta la storia e il caratteristico volto del fauno, fino ad arrivare alla monumentale settecentesca Porta Livorno anche qui con una maestosa iscrizione latina. Da qui vedremo il Fortino del Lazzaretto, di epoca romana, unico al mondo ancora esistente, per poi passare davanti alla Rocca Antica Medievale, la Darsena Romana, la fedele ricostruzione di una liburna romana, i resti degli antichi magazzini del pesce e la statua dell’Imperatore Traiano, fino ad arrivare, passando lungo il tratto delle mura sangalliane, sul molo San Teofanio per concludere l’itinerario sulla bocca della Darsena Romana». Partenza da Varco Fortezza questa sera alle 21 con partecipazione libera e gratuita.

