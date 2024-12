CIVITAVECCHIA – L'evento di presentazione del 34esimo bollettino della Società storica civitavecchiese ha rappresentato un'occasione unica per celebrare non solo la ricca storia della città, ma anche il lavoro instancabile svolto dall'associazione nel corso degli ultimi vent'anni.

DI COSA PARLA IL BOLLETTINO

Intitolato "Civitavecchia, bella città d'Impresa", il bollettino si è rivelato una testimonianza straordinaria della vitalità del tessuto imprenditoriale cittadino tra l'Ottocento e il Novecento. Attraverso la preziosa collezione di Pietro Mancini, composta da lettere, cartoline, biglietti pubblicitari e documenti commerciali, il bollettino ha offerto uno sguardo approfondito sulla quotidianità degli imprenditori locali di un'epoca passata. Emergono così attività note come gli stabilimenti termali, ma anche realtà meno conosciute come ristoranti, mercerie e botteghe, che costituivano il tessuto economico e sociale della città. I documenti raccolti mettono in luce la varietà e la vivacità dell'attività imprenditoriale civitavecchiese, dalla lavorazione delle pelli alla salatura del cuoio, dalle origini delle aziende ancora attive oggi, come la Ant. Bellettieri & co., alle attività ormai scomparse nel tempo.

CIVITAVECCHIA CENTRO INDUSTRIALE VIVO

È un viaggio affascinante attraverso una Civitavecchia che era già un centro industriale e un crocevia di scambi internazionali grazie al suo porto. Durante la presentazione, i curatori del bollettino hanno sottolineato l'importanza di preservare e valorizzare la storia della città, evidenziando il ruolo cruciale dell'impresa come motore di sviluppo economico e sociale.

L'impresa non solo generava lavoro e valore economico, ma sosteneva attivamente la comunità locale attraverso iniziative di responsabilità sociale e sponsorizzazioni. Il Presidente Enrico Ciancarini ha ringraziato tutti i presenti sottolineando l'importanza di analizzare il passato per comprendere il futuro, specialmente in un'epoca di cambiamento come quella attuale. L'evento ha visto la partecipazione del Sindaco Ernesto Tedesco, del presidente di Unindustria Civitavecchia Cristiano Dionisi e di numerosi altri rappresentanti istituzionali e associativi.

