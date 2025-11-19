CIVITA CASTELLANA ricorda Pier Paolo Pasolini. L’appuntamento è fissato per venerdì 21 novembre al Mice di piazza Marcantoni, con inizio alle 9.30 dove è stato fissato il tributo a uno dei maggiori intellettuali italiani del Novecento. Ospite il regista Enzo De Camillis, che incontrerà gli studenti del Liceo Artistico Midossi e del Liceo classico Colasanti, con il patrocinio del Comune di Civita Castellana. L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza. E sarà proprio un’opera di De Camillis la protagonista della mattinata: sarà infatti proiettato il documentario, “Un intellettuale in borgata” con la voce narrante di Leo Gullotta, un racconto forte, accurato sulla figura di Pier Paolo Pasolini e la sua onestà intellettuale, attraverso la sua ricerca continua come poeta delle borgate in contrasto con le rigidità del governo di quegli anni, carico di preconcetti sulle diversità poi si svilupperà un dibattito tra il regista, gi studenti ,con il contributo anche dei dirigenti scolastici e docenti. «In pratica è un appuntamento dal grande spessore culturale – hanno detto dalla direzione di Piazza Martoni -, un omaggio a una figura di spicco della storia del cinema italiana quale è Pier Paolo Pasolini. Una personalità polarizzante, discussa, controversa, ma che ha regalato pagine di cinematografia immortali, affrontando senza paura, con convinzione argomenti e tematiche per l’epoca considerate tabù inviolabili». Prodotto dal regista Enzo De Camillis, il docu-film “Un intellettuale in borgata” narra la vita e i pensieri di Pasolini, in particolare nel periodo del suo soggiorno nel quartiere romano di Monteverde, dal 1954 al 1963, e vede la partecipazione straordinaria di Leo Gullotta. AL film è stato riconosciuto un Premio Speciale al Festival Internazionale del Documentario Libero Bizzarri 2014. Primo premio Miglior Documentario al Festival Omovis di Napoli e premiato al Festival RIFF di Roma.

