CIVITA CASTELLANA - Si è conclusa con grande entusiasmo e un’enorme partecipazione la quarta edizione di Halaesus, la rassegna culturale promossa e realizzata dal Comune di Civita Castellana - assessorato alla Cultura, che in questa primavera ha saputo confermarsi come un appuntamento atteso e sentito dalla cittadinanza e non solo.

La rassegna anche nel 2025 ha proposto un calendario ricco di eventi, pensato per valorizzare l’identità culturale del territorio e offrire momenti di qualità tra musica, teatro, letteratura e arte. Costante e calorosa la presenza del pubblico, a conferma di quanto la domanda di cultura sia viva e presente. Ecco perché l’Amministrazione Giampieri continua a investire con convinzione in questa direzione, consapevole dell’importanza di iniziative che arricchiscono la comunità e rafforzano il legame con il patrimonio storico e artistico locale.

Tra gli appuntamenti più apprezzati dell’edizione 2025 spicca il concerto di chiusura di Emanuele Angeletti, che ha riscosso un successo straordinario e lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei presenti, ma tutti gli eventi sono stati accolti con favore dalla cittadinanza. L’edizione di quest’anno, poi, è stata una pietra miliare per quanto riguarda la memoria collettiva della città, con la pubblicazione dell’Antologia Fotografica di Pasqualino ed Antonio Spaziano, che racconta la storia di Civita Castellana negli ultimi cento anni.

«Il bilancio della quarta edizione è più che positivo - commenta l’assessore alla Cultura, Giovanna Fortuna - e l’entusiasmo raccolto ci sprona a fare ancora meglio: i lavori per l’edizione 2026, infatti, sono già in corso, con l’obiettivo di offrire un programma sempre più coinvolgente e all’altezza delle aspettative. Cultura, partecipazione, identità: Halaesus continua a crescere insieme alla sua comunità».

