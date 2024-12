LADISPOLI - Tutto pronto, anche quest’anno, in città per la tredicesima edizione del Premio letterario nazionale “Città di Ladispoli”. Appuntamento con la premiazione delle opere: sabato 7 dicembre.

«Scelte, che arrivano dopo nove mesi di intenso impegno organizzativo dove con le giurie siamo entrati nelle storie, ci siamo appassionati ai personaggi e fatto mattina per poter definire con la massima equità quali testi fossero particolarmente e comparativamente meritevoli - spiegano dalla segreteria del premio - Per le giurie delle quattro sezioni in gara, la selezione delle opere non è stata facile, come sempre capita che alcune scelte risultino difficili da prendere, ogni opera che avete iscritto avrebbe meritato il massimo riconoscimento, ci fa piacere, inoltre, sottolineare soprattutto la spiccata esclusività, anche stilistica, delle opere che compongono le quattro rose di finalisti per l’edizione 2024. Gli scritti arrivati sono il segno evidente che la narrativa italiana è nelle mani di scrittori di straordinario talento e che anche il futuro è assicurato viste le tante opere inviate da giovanissimi. I complimenti vanno a tutti i partecipanti, ci hanno veramente messo in difficoltà, stilare le classifiche finali è stato un lavoro veramente arduo, capiamo chi dovesse rimanere deluso, ogni opera inviata è frutto di lavoro e sacrifici e meriterebbe il meglio, vi assicuriamo che anche le giurie hanno fatto un grande lavoro e ce l'hanno messa tutta per decidere quali fossero gli scritti migliori. Proprio per questo, si è voluto assegnare dei premi speciali ad alcune opere che hanno colpito particolarmente i giurati. Ancora qualche giorno di attesa, dunque, e finalmente potremo consegnare i premi nelle mani dei vincitori, ricordare il fondatore del premio, il professor Benito Ussia ed un'altra grande amica, l’indimenticata Lara Calisi».

Questi i nomi (in ordine alfabetico) dei finalisti e dei vincitori dei premi speciali della giuria:



Libro di prosa edito

Daniele Caroleo – 10 interminabili secondi

Daniela Chiappini – Ora basta!

Antonio Colombo - Effe

Manuela e Camilla Forcina – Il mistero del Cristo velato

Daniela Iodice – Sudore, lacrime e mare

Libro giallo edito

Emiliano Bezzon – Corpi abbandonati

Gianluca Campagna – In viaggio con la morte

Alessandro Maurizi – Gli invisibili di san Zeno

Simona Teodori – La cospirazione dei Cenci

Massimo Tirinelli – Gli occhi del male

Libro di racconti edito

Letizia Brunetti – Mutande bucate

Greta Cerretti e Andrea Gualchierotti – il mio posto tra i lupi

Rossana Cilli – Avevo tredici anni…. e altri racconti

Franco Sorba - ho visto una donna raccogliere insalata nei prati

Pierluigi Vito – Una pioggia di piccole stelle

Libro per ragazzi edito

Laura Canestrari e Claudia Gnocchi – Sando e il suo Tibet

Emma Di Nardo - Voice

Maurizio Giannini – Come la Luna

Simon La Rocca – La profezia delle cinque gocce

Gianni Sereni – La rovescio in provincia

Premi speciali della giuria

Massimiliano Milesi – Charlie sotto i portici

Bruno Russo – Il miracolo della farfalla

Marialuigia Tilli – La poltrona dai ricami dorati

Pietro Furlotti – Dodici lampi nel buio

Sara Frascaroli – La cittadina tranquilla

Daniela Alibrandi – Il bimbo di Rachele

Roberto D'Ettorre Piazzoli - Schegge di pellicola

Mensione d'onore

Luana Bedin

Nardino D'Alessio

Marco Di Marzio

©RIPRODUZIONE RISERVATA