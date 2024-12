TARQUINIA - Oggi alle 10,30 al cinema Etrusco arthouse di Tarquinia, secondo appuntamento con la rassegna “Di domenica è un classico” dedicata al meglio della cinematografia mondiale. Ad essere presentato al pubblico degli appassionati, il capolavoro di Wim Wenders, il cielo sopra Berlino, del 1987, nella versione originale con sottotitoli in italiano, restaurata dalla cineteca di Bologna. Vincitore del festival di Cannes per la miglior regia, il film sorprese i critici e gli spettatori di allora per la capacità di raccontare la vita dei cittadini della capitale tedesca ancora divisa dal muro, tra presente e passato, tra memoria e desideri, utilizzando il punto di vista degli angeli, metafora potente di un cinema che cerca di mostrare e riferire l’invisibile e l’inascoltabile. Protagonisti dell’opera un inconsueto Peter Falk e l’attore feticcio di Wenders, Bruno Ganz.