ACQUAPENDENTE - Domenica 19 novembre alle ore 17,30, per la stagione teatrale 2023-2024, al Teatro Boni di Acquapendente La Bilancia produzioni presenta "Casalinghi disperati" di Cinzia Berni e Guido Polito con Giancarlo Fares, Andra Catarinozzi, Stefano Tomassini, Valerio Gimbetti. La regia è di Nicola Pistoia. Tre uomini, separati e piuttosto al verde, si dividono un appartamento districandosi tra faccende domestiche, spese al supermercato e una difficile convivenza. I tre casalinghi disperati potrebbero anche riuscire a trovare un equilibrio, se non fosse per il rapporto con le rispettive ex mogli che comunque continua a condizionare le loro vite. L'arrivo di un ospite leggermente bipolare sconvolgerà tutti.

Domani pomeriggio, invece, alle 17,30 ricordiamo l’appuntamento con lo spettacolo “Famiglia”, scritto e diretto da Valentina Esposito.

