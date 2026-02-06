CIVITAVECCHIA – Una manifestazione all'insegna del divertimento per la 13^ edizione di "Insieme" presso il Teatro Traiano di Civitavecchia. Una platea gremita ha apprezzato gli artisti con numerosi applausi a scena aperta. Ospiti I Carta Bianca con il loro spettacolo "Anche meno": un varietà, cabaret e gag della vita quotidiana con i suoi tormentoni. La serata, presentata da Nicoletta Scirè, è stata organizzata da Il Mosaico un popolo di artisti per la direzione artistica di Giulio Castello. Sono stati raccolti circa 1500 euro per l'Agop “La casa dei colori" e per "La Lampada blu" che serviranno per sostenere le loro preziose attività.

Un ringraziamento all'Amministrazione comunale, alle aziende per il loro supporto, al ns staff ed a tutti coloro che hanno collaborato in maniera professionale per la realizzazione di questa edizione, oltre al pubblico presente che ha trascorso una piacevole serata.