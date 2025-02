CIVITAVECCHIA – Sceglie ancora Civitavecchia Carlo Verdone. E lo fa per le riprese di “Vita da Carlo-4”, la fortunata serie attesa quest’anno su Paramount+ prodotta da Banijay Studios Italy per conto di Filmauro S.r.l..

Questa mattina l’attore si è presentato attorno alle 10 sul set allestito in un appartamento con terrazza vista mare su lungomare Thaon de Revel, tra la curiosità dei passanti. Camion, tecnici e operatori hanno “occupato” la zona tra viale Garibaldi, largo Galli e via Malta.



Da sindaco di Roma nella prima stagione di “Vita da Carlo” a direttore artistico del Festival di Sanremo nella terza, Carlo Verdone nella quarta è non solo professore di regia del Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma ma anche “bersaglio” delle domande della “belva” Francesca Fagnani: «Ci vado perché nella serie devo riacquistare il gradimento del pubblico, raccontandomi con sincerità e con libertà, dopo le gaffe a Sanremo sul politicamente corretto – ha raccontato qualche giorno fa – e i conseguenti attacchi social mi ritiro a Nizza come vecchio pensionato che non vuole vedere più nessuno».