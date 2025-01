Ancora aperte le iscrizioni per partecipare come “befane” all’edizione 2025 della Calza più lunga del mondo di domenica 5 gennaio. L’iniziativa, promossa e organizzata dal centro sociale Pilastro insieme ad Admo, Avis, 500 Tuscia club di Viterbo, e parrocchia Sacro Cuore, con il patrocinio e il contributo del comune di Viterbo – assessorati politiche sociali e cultura, è realizzata con il supporto e la collaborazione delle associazioni Acli, Anteas, Confartigianato Imprese di Viterbo e Todis.

«Da anni ormai è conosciuta anche come Calza della solidarietà – ha spiegato il presidente del centro sociale Pilastro Luciano Barozzi - Come lo scorso anno ci piacerebbe ospitare gruppi di befane provenienti da associazioni, enti, categorie imprenditoriali. Befane organizzate in gruppi, espressione di più realtà cittadine, sarebbe un bel segnale di partecipazione e condivisione di un evento sociale particolarmente atteso da adulti e bambini. Confermato come sempre il prezioso supporto tecnico da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco».

Per partecipare alla Calza più lunga del mondo come “befana” e per richiedere informazioni basta recarsi al centro sociale Pilastro, in via Cristofori 8 e fornire le proprie generalità (il pomeriggio dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18,30). Ulteriori info ai numeri 0761 324148 – 340 5723916 o alla mail barozzil@alice.it