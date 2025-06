CIVITAVECCHIA – Dal 21 al 27 giugno i locali adiacenti l’aula Pucci di Palazzo del Pincio ospiteranno la mostra documentaria “Civitavecchia e Calamatta: la gestione della collezione Cialdi” a cura del delegato dell’Archivio Storico Giovanni Insolera. Verranno portati in mostra documenti storici volti a ricostruire il legame del celebre incisore civitavecchiese con la sua città di origine. Come giorno di inaugurazione si è scelto l’anniversario di nascita dell’artista che vide i natali a Civitavecchia il 21 giugno1801. «Abbiamo voluto costruire un percorso espositivo – ha spiegato il delegato all’Archivio – che promuova la conoscenza della figura di Calamatta anche al di fuori degli ambienti specialistici. L’obiettivo è quello di avvicinare i cittadini alla storia della nostra città, attraverso una narrazione fondata su documenti di vita reale. Per sottolineare l’impegno politico e l’aspetto patriottico della figura di Luigi Calamatta verranno esposte le riproduzioni di alcune opere di carattere risorgimentale. È un nuovo passo verso la realizzazione di un’esposizione permanente della collezione Cialdi». ««Civitavecchia ha il dovere di custodire e promuovere la memoria dei suoi figli più illustri – ha dichiarato il sindaco Marco Piendibene – e Luigi Calamatta è senza dubbio uno di questi. Con la mostra documentaria vogliamo diffondere e approfondire la conoscenza di una figura che ha dato lustro alla nostra città in Italia e in Europa, rendendola orgogliosamente presente nel panorama culturale dell’Ottocento.

