CIVITAVECCHIA – Giugno caldissimo per la Book Faces. Venerdì 6 giugno si dà il via alle danze con la presentazione presso la Sala Gurrado della Fondazione Cariciv del libro "Dimenticare Milano" di Romano De Marco che dialogherà col socio Bruno Pronunzio.

L'autore torna a Civitavecchia per la seconda volta dopo la presentazione del 2019 per raccontare un nuovo scorcio della serie "Nero a Milano" in cui le storie dei due protagonisti si intrecciano tra amicizia e vendetta, e Milano da cui tentano di allontanarsi li richiama a sé mettendoli davanti a quel passato che tentavano di dimenticare. Una storia avvincente dalle tinte noir e hard boiled italiano.

L'associazione, che si sta organizzando per il futuro transito nel Terzo Settore, è anche impegnatissima per l'organizzazione della due giorni di rassegna "Libri con le stelle", che tornerà sulla falsariga dello scorso anno il 3 e 4 luglio presso l'Arena Pincio, mentre sta portando avanti le presentazioni di "Incontro d'autore" e questa volta lo fa con "Dimenticare Milano" e il lieto ritorno di De Marco. La vendita delle copie in sala sarà curata dalla Mondadori Bookstore di Civitavecchia e come sempre ingresso libero.