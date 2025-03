CIVITAVECCHIA – La felicità si può allenare, e la danza ne è una delle espressioni più potenti. Sul palco dell’Unipol Forum di Assago, davanti a un pubblico di oltre 20.000 persone, i Big Up hanno dato vita a un’esibizione straordinaria durante l’evento Happiness on Tour, trasmettendo energia, passione e talento in una performance che ha lasciato tutti senza fiato.

I Big Up, coreografati e guidati da Rachele e Patrizio Ratto, si allenano presso la ASD Dance Studio di Civitavecchia diretta da Anna Maria Baroncini. La loro firma coreografica, un mix di dinamismo, creatività e coinvolgimento emotivo, ha reso la loro esibizione uno dei momenti più intensi ed entusiasmanti della serata.

Ideato da Walter Rolfo e dalla Fondazione della Felicità, Happiness on Tour ha visto la partecipazione di grandi nomi che hanno condiviso le loro esperienze sulla ricerca della felicità e del successo. In questo contesto, l’esibizione dei Big Up, ha rappresentato il perfetto connubio tra arte e benessere, dimostrando come il movimento possa essere una straordinaria via per esprimere e diffondere energia e vitalità.

Ancora una volta, una crew guidata da Patrizio e Rachele Ratto ha lasciato il segno, dimostrando che la felicità può davvero prendere forma attraverso la danza e che l’arte del movimento è capace di ispirare, coinvolgere ed emozionare chiunque la viva.