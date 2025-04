Il Comune di Viterbo condivide il calendario degli eventi legati ad “Aspettando San Pellegrino in fiore” ma senza consultare gli altri organizzatori. E così capita che un evento annunciato non ci sarà.

La Pro Loco di Viterbo, infatti, fa sapere via social come l’evento di domani sulla Via Francigena, realizzato all’interno del progetto Fiat Lux è stato annullato in segno di rispetto dei funerali di papa Francesco, scomparso il giorno di Pasquetta. «In relazione alla comunicazione del Comune di Viterbo degli eventi dal 25 al 27 aprile, fatta senza purtroppo prima condividerla, ci teniamo ad informare - scrive l’associazione - che l’evento del 26 sulla Via Francigena realizzato all’interno del progetto Fiat Lux organizzato insieme alla Diocesi di Viterbo, è stato annullato, esattamente come lo sono stati tutti gli eventi quel giorno, in segno di rispetto per i funerali di Papa Francesco. Confermati invece gli appuntamenti del programma di 1 e 4 maggio”.