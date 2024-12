CIVITAVECCHIA – In occasione della Giornata internazionale delle Donne l’amministrazione ha voluto tributare un importante riconoscimento ad una donna che, oltre ad essere una dipendente comunale, ha portato in alto il nome della città con la sua musica, la sua arte, il suo estro e la creatività. E lo ha voluto fare in quella Cittadella della Musica che ha contribuito a realizzare anche lei, circa quindici anni fa; una Maria Letizia Beneduce, abbracciata ieri sera da colleghi, parenti, amici, musicisti, autorità e tanti cittadini.

La violista dell’Orchestra sinfonica di Sanremo e anima delle Capinere, è stata al centro di un pomeriggio carico di emozioni, con il sindaco Tedesco e l’assessore alla Cultura Galizia che le hanno consegnato un riconoscimento alla carriera. Una targa con scritto: «Musicista dalle grandi doti artistiche che con umiltà e sensibilità riesce a raggiungere il cuore di chi l’ascolta, regalando grandi emozioni. Artista eclettica che con la sua professionalità, il suo talento, ha portato in alto il nome di Civitavecchia e ha dato lustro alla città».

