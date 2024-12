RONCIGLIONE - L’arte ed il volontario insieme contro la violenza.

È quanto accadrà sabato 9 marzo alle ore 21 al teatro Petrolini di Ronciglione dove andrà in scena “Briciole”, one woman show scritto e interpretato da Stefania Paternò con la partecipazione di Richard Wolf. Ad annunciare l’appuntamento è il comitato Ronciglione-Sutri della Croce Rossa Italiana.

Lo spettacolo, in cui non mancano momenti di interattività tra l’attrice ed il pubblico, ha la capacità di trattare il tema della violenza, delle relazioni tossiche, del narcisismo patologico con un tono allo stesso tempo malinconico e divertente teso ad esorcizzare il dolore. Una storia di dolore ma anche di rinascita, che offre spunti di riflessione per uomini e donne ed una diversa chiave di lettura al fenomeno della violenza di genere. Un appuntamento per riflettere e di sensibilizzazione su un argomento sempre più attuale.

L’evento è organizzato, appunto, dalla Croce Rossa Italiana – Comitato regionale del Lazio e dal comitato di Ronciglione-Sutri con il patrocinio della regione Lazio e del Forum del Terzo Settore.

«Un evento importante per ribadire il nostro no contro ogni tipo di violenza e il cui ricavato sarà destinato alla realizzazione di un progetto contro la violenza sulle donne. Un tema sul quale il nostro comitato svolge da anni un’azione di sensibilizzazione rivolta alla popolazione attraverso la realizzazione di spettacoli teatrali, conferenze, collaborando in sinergia con le istituzioni ed i centri antiviolenza del territorio e formando i nostri volontari».

Così il commissario del comitato Ronciglione-Sutri Anna, Rita De Nardo, unitamente al presidente della Croce Rossa del Lazio, Salvatore Coppola, che invitano la popolazione tutta a partecipare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA