BOLSENA - A partire dal 14 dicembre si accenderanno nella cittadina lacuale le luci della casa di Babbo Natale realizzata con il sostegno dell’amministrazione comunale.

Fino al 6 gennaio 2025, il civico 6 di via delle Piagge si trasforma in un luogo incantato, dove sarà possibile conoscere Babbo Natale e immergersi in un’atmosfera magica e gioiosa, facendo un viaggio nelle emozioni delle feste, attraverso spazi di creatività, spettacoli, musica e giochi popolari.

Il 14 e 15 dicembre, alle 16,30, appuntamento con le letture per bambini a cura rispettivamente dell’asilo nido “L’isola che non c’è” e del centro culturale “L’albero delle mele”. Il 21 dicembre, alle 16,30, si terrà un recital dedicato ai più piccoli con Fabio D’Amanzio; il 22 dicembre, alle 17, a piazza San Rocco sarà possibile assistere alla “grande nevicata”.

Il 28 dicembre, dalle 15 alle 19, piazza San Rocco farà da cornice allo spettacolo di Natale degli Sbandieratori e musici Città di Bolsena e ai giochi a ritmo di musica di Dj Pax; il 29 dicembre, alle 15,30, si potrà partecipare ai giochi della tradizione popolare, mentre il 30 e 31 dicembre, piazza San Rocco accoglierà il villaggio degli elfi con laboratori, giocoleria, baby dance e “face painting” per i bambini. Il 4 gennaio, alle 15, arriverà con un po’ di anticipo la Befana, accompagnata da supereroi e streghette, per regalare dolci e caramelli ai più piccoli. Il 6 gennaio sarà dedicato ai canti popolari sull’Epifania, con la cantante e attrice Simonetta Chiaretti. La casa di Babbo Natale sarà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19,30, con ingresso gratuito.

