Sandro De Palma, direttore artistico e ideatore dell’ottavo Festival “I Bemolli sono Blu-Viterbo in Musica” con rammarico comunica che il concerto “Il flauto nella Belle Époque” previsto per domenica 3 novembre alla chiesa di S. Silvestro di Viterbo, è stato annullato per motivi tecnici.

Il maestro De Palma ringrazia sia il Palazzetto Bru-Zane di Venezia per la collaborazione con l’Associazione Musicale Muzio Clementi che gli straordinari artisti Alexis Kossenko (flauto) e Vassilis Varvaresos (pianoforte) e si scusa con loro per il contrattempo augurandosi di averli di nuovo ospiti del festival “I Bemolli sono Blu” in preparazione per il 2025.