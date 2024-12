VETRALLA - La musica come ancòra contro il bullismo subito a scuola e una voce che incanta.

Annamaria Mihalache, 11 anni, di Vetralla ha conquistato tutti sul palco di The Voice Kids, il talent show condotto da Antonella Clerici in onda su Rai 1, per il suo talento ma anche per la sua forza. Venerdì sera Annamaria si è esibita insieme ad altri giovanissimi talenti, passati al vaglio della giuria formata da Gigi D’Alessio, Arisa, Loredana Bertè e Clementino.

La sua interpretazione appassionata di “Essere umani” di Marco Mengoni ha toccato le corde del pubblico e della giuria. La sua voce ha strappato lacrime e applausi.

Non solo, durante l’esibizione, ha saputo rimediare a un piccolo tentennamento con una naturalità e una determinazione da adulta.

La ragazzina, che non ha mai perso il sorriso, in trasmissione ha raccontato di essere stata vittima di bullismo a causa delle sue forme rotonde.

«A scuola ho pochi amici – ha detto – mi prendevano in giro e la musica è stata la mia amica».

La sua performance è stata eccezionale e tutti e quattro i giurati sono rimasti colpiti dalla sua bravura. Bello e toccante anche il momento con Arisa che ha commentato come «i bambini bullizzati sono quelli più temuti». La cantante ha duettato con l’11enne con il brano di Mina “Amor mio”.

L’esecuzione è bellissima. Annamaria finisce nel team Arisa che le assicura: «Io posso capirti su molte cose».