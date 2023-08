CIVITAVECCHIA – Continua l’attività del Parco Spigarelli, che dopo aver registrato il successo delle serate swing jazz e di musica irlandese e di Alice Paba, e accompagnato le serate estive con molti gruppi locali; per la notte di San Lorenzo presenta il concerto “Lucevan le stelle” del "Trio le Capinere ensemble" guidato dalla famosa violinista locale Maria Letizia Beneduce che sarà affiancata dalla bravura delle sue colleghe Margherita Dispensa violino, Eva Petrignani violoncello, Fabiola Battaglini fisarmonica e la straordinaria voce della soprano Sara Cresta.

Il concerto delle cinque artiste, definito dalla critica, "incantevole e magico" andrà in scena proprio per la notte delle stelle giovedì 10. Sono già sold out le prenotazioni dei posti a sedere, ma vista la grande partecipazione di pubblico, l'organizzazione del Parco ha provveduto a riservare un area verde per tutti coloro che vorranno partecipare. Per questo motivo si consiglia di portare al seguito un plaid da stendere sul prato e godersi lo spettacolo offerto dal cielo e dal parco Yuri Spigarelli, ognuno con le proprie Stelle!

L'ingresso al parco è Gratuito e il concerto avrà inizio alle ore 22.

