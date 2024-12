CIVITAVECCHIA – Perché l'Archetto di piazza San Giovanni è conosciuto anche come Porta Medievale di ingresso alla città? Da dove arriva il nome di San Giovanni della omonima piazza di epoca rinascimentale? Ma è vero che l'edificio delle Carcerette era stato edificato con un’altra finalità? E perché c'è quel grande quadro all'angolo con la piazza del Mercato? Chi raffigura? Ed è vera la storia del viandante che nel 1713 alla locanda Poli al civico 23 di Via Granari fu protagonista di un miracolo?

Le risposte come tante altre curiosità questa sera, venerdì 16 agosto alle 21, nel quinto appuntamento con "Civitavecchia con il naso all'insù" insieme a Roberta Galletta. La partecipazione libera e gratuita, con ritrovo davanti all’archetto di piazza Saffi.