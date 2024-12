MONTEROSI - Sabato alle 10,30 presso il Golf Club “Terre dei Consoli” di Monterosi si terrà una conferenza ambientale dal titolo “Alla scoperta dei sentieri nel Giubileo del turismo sostenibile”.

L’evento organizzato dal comune di Monterosi e patrocinato dal Parco Bracciano e Martignano vedrà, tra gli altri, l’intervento del Presidente della Commissione Ambiente alla Camera Mauro Rotelli e del Commissario Straordinario del Parco Bracciano e Martignano Tiziana Pepe Esposito.

Gli onori di casa saranno fatti dal sindaco di Monterosi Sandro Giglietti che in questi anni, grazie anche ad un protocollo d’intesa sottoscritto con la Onlus Plastic Free, ha favorito ed incentivato politiche di sensibilizzazione ambientale nel territorio comunale.

«Questa conferenza ambientale chiude un cerchio che con tutta l’amministrazione comunale abbiamo aperto 5 anni fa – dichiara Gino Mascagna delegato all’Ambiente del Comune di Monterosi – dove grazie alla fiducia datami dal sindaco e dai miei colleghi consiglieri e ad una fitta rete di collaboratori, tra cui Alessandra Croci del Comune di Viterbo e Ilaria Bortolotti del Gruppo San Lazzaro, siamo riusciti a creare sul territorio un’oasi felice dove trascorrere in serenità delle giornate immersi nella natura. Il Lago Janula, la Via Francigena ed i sentieri naturalistici del Parco sono oggi un fiore all’occhiello per Monterosi. Con questa giornata, dove ospiteremo i vari responsabili degli Enti e delle Commissioni Nazionali e Regionali, vogliamo chiudere in bellezza una prima fase che ci ha visto sempre partecipi e protagonisti, per poter poi gettare le basi per un’ulteriore crescita Turistico-Ambientale che siamo sicuri ci darà nuove soddisfazioni e porterà lustro al nostro paese».

A moderare gli interventi dei relatori sarà Federica Boccolini, fautrice di questa giornata e da sempre attiva sostenitrice e promotrice di politiche ambientali nel territorio viterbese.

©RIPRODUZIONE RISERVATA