CIVITAVECCHIA – Il 10 agosto sul palco della Marina di Civitavecchia ci sarà il grande Daniele Silvestri per un concerto ad ingresso gratuito. Era nell’aria da qualche settimana, ora c’è la conferma ufficiale e il “regalo” dell’amministrazione comunale alla città sarà un’esibizione del poliedrico artista da anni sulla scena, senza mai annoiare e continuando a stupire. Si tratta di un appuntamento che andrà ad inserirsi all’interno del Civitavecchia summer festival 2023, una serata fortemente voluta dall’assessore alla Cultura Simona Galizia perché, come si legge nell’atto pubblicato sull’albo pretorio del Comune, «è interesse dell’assessore al Turismo integrare ulteriormente gli eventi già programmati promuovendo eventi ad ingresso gratuito per coloro che vorranno assistere». Proprio nell’ambito del cartellone del Civitavecchia summer festival 2023 sono stati annunciati i primi artisti che saranno sul palco della marina a partire dal 3 agosto con il rapper Geolier, seguito il 5 agosto da I Soliti idioti con il Fiodena summer tour. Ci saranno anche il duo “Casa Abis” e il rapper Luché, insomma grandi nomi per un festival che alla sua terza edizione si conferma un appuntamento da non perdere, come da non perdere è il concerto gratuito che l’amministrazione offre alla cittadinanza. Lo scorso anno è stato Francesco Renga, quest’anno sarà la volta di Daniele Silvestri. Un artista che spazia da scrittura, musical, cinema e teatro. Un cantautore che riesce a mescolare leggerezza espressiva e impegno civile come dimostrano alcune sue canzoni come “Cohiba”, “Il Mio nemico” e “La Mia Casa” o “Salirò” e “Quali alibi”. Tanti i riconoscimenti ricevuti nel corso della sua lunga carriera come il Premio Tenco, il David di Donatello e molti altri. Insomma, un appuntamento da non perdere quello del 10 agosto alla Marina.

