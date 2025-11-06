CIVITAVECCHIA – Appuntamento domani, venerdì 7 novembre, alle 18.30 all’aula Pucci: il Comitato di Civitavecchia “Liberi cittadini per la Palestina” ha infatti organizzato la presentazione del libro “Democrazia Deviata” con l’autore Alessandro Di Battista, noto divulgatore e scrittore politico da sempre impegnato nel sostegno alla causa Palestinese di cui è profondo conoscitore. L’iniziativa sarà moderata dal giornalista de Il Fatto Quotidiano Luca De Carolis.

«Si ricorda a tutti quelli che volessero partecipare che bisogna prenotarsi gratuitamente attraverso l’apposito sito “Billetto.it” o seguendo il link delle pagine social del Comitato “Liberi cittadini per la Palestina” – hanno spiegato gli organizzatori – anche questa iniziativa rientra nella campagna di sostegno attivo alla popolazione di Gaza, vittima di genocidio da parte di Israele, che tramite l’associazione Gazzella Onlus, per la quale anche in questa occasione sarà attivata una raccolta fondi, riesce a far avere cibo ed acqua ai Palestinesi nei campi profughi».