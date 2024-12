Il Labirinto vince la puntata di “4 Ristoranti”, il programma di successo dello chef esperto Alessandro Borghese, in onda su Tv8, che mette in competizione 4 ristoranti a suon di piatti tipici locali prelibati. Dal 3 novembre sono stati interessati alle riprese, uno al giorno, Osteria moderna, Il Labirinto (4 novembre), i Tre Re (5 novembre) e, ieri, le riprese si sono concluse all’Hosteria del Sor Bruno. Si sono sfidati Luca Rapiti per Osteria Moderna, Valentina Uselli per Il Labirinto, Eleonora Di Andrea per i Tre Re e Bruno Errichiello per Hostaria dal Sor Bruno. Tantissimi i curiosi che hanno voluto farsi un selfie e seguire, attimo per attimo, il programma di Borghese, giunto alla decima edizione. La gara prevede che i quattro ristoranti competano per il miglior punteggio su location, servizio, menù e conto, con un premio finale di 5 mila euro per il vincitore di tappa. I 4 ristoranti interessati hanno visto la troupe di Borghese, con l’ormai noto furgoncino nero, stazionare nei dintorni con la modifica alla viabilità che si è avuta in alcuni casi per permettere al meglio le riprese. Ogni ristorante ha presentato una selezione di piatti tipici della cucina viterbese per cercare di accaparrarsi il punteggio più alto dai concorrenti e dal giudice principale, Alessandro Borghese, il cui voto segreto ha determinato alla fine il vincitore: Valentina Uselli per “Il labirinto” si è imposta sugli altri. Nel corso dei 4 giorni di riprese Borghese è stato sempre disponibile per foto e scambio di battute con il nutrito pubblico del centro storico di Viterbo, tra cui alcune scolaresche, mamme, famiglie e tanti fans del programma e dello stesso conduttore-ideatore. «Viterbo la città dei mille misteri – ha commentato sul suo profilo facebook Borghese - Il suo nome deriva da Surrena, la città delle mille fontane e dei Papi, dove si rifugiavano e avvenne il primo "cum clave"! Il quartiere medioevale più grande d’Europa racchiude bellezze architettoniche piazze e loggiate uniche al mondo. L’acquacotta, la pignattaccia, la cicerchiata, il bagnone viterbese, la zuppa di ceci e castagne e la panzanella, sapori che raccontano la sua Bellezza, la sua Storia e le sue leggende!». Quello che risulta evidente è che la puntata di “4 Ristoranti” darà una visibilità ampia a Viterbo sia per la notorietà della trasmissione che per la popolarità di Borghese, che ha oltre un milione e 200 mila followers. Alessandro Borghese, inoltre, due giorni fa ha voluto salutare, in una pausa delle riprese, il vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza, che è nientemeno colui che celebrò le sue nozze con Wilma Oliverio il 25 luglio del 2009 alla chiesa del Santuario della Madonna del Roseto a Solopaca. Questo comune, infatti, è quello di origine del vescovo di Viterbo che Borghese chiama confidenzialmente ancora don Franco. Insieme al vescovo hanno salutato Borghese e “4 Ristoranti” vari esponenti istituzionali locali tra cui il vicesindaco e assessore alla cultura Alfonso Antoniozzi. La puntata girata a Viterbo di “4 Ristoranti” andrà in onda nel prossimo dicembre su Tv8.