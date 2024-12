Viterbo si trasforma in un set televisivo: le telecamere di Quattro Ristoranti, celebre programma condotto dallo chef Alessandro Borghese, sono arrivate in via San Lorenzo, al ristorante Labirinto. Oggi è stato il secondo giorno di riprese per la trasmissione che racconta la competizione tra quattro ristoratori locali, in una sfida a suon di piatti tipici e sapori della tradizione culinaria.

Le riprese sono iniziate domenica all’Osteria Moderna, dove Borghese non si è risparmiato: selfie, strette di mano e chiacchiere con cittadini e curiosi hanno arricchito la giornata. L’atmosfera è di grande entusiasmo, con il conduttore che, nelle pause tra una ripresa e l'altra, si intrattiene volentieri con i presenti, regalando qualche battuta e aneddoti sulla sua esperienza nel mondo della cucina.

Oggi è toccato al Labirinto accogliere gli sfidanti. Intorno a mezzogiorno, lo chef Borghese è arrivato con il suo van, salutando i ristoratori in gara. I protagonisti della puntata dedicata alla cucina viterbese sono Osteria Moderna, Il Labirinto, I Tre Re e Sor Bruno: una rappresentanza dei sapori autentici della Tuscia, pronta a contendersi il titolo del miglior ristorante.

Domani il set si sposa presso I Tre Re, mentre mercoledì 6 novembre sarà la volta di Sor Bruno. La sfida è entrata nel vivo, e non resta che seguire il viaggio culinario che Quattro Ristoranti propone, forchetta e coltello alla mano.

Con Viterbo come sfondo e i sapori tradizionali come protagonisti, ogni giornata di riprese rappresenta un’occasione per raccontare le eccellenze gastronomiche del territorio, accompagnate dallo stile unico e carismatico di Alessandro Borghese.

