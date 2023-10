CIVITAVECCHIA – Ai nastri di partenza la XII edizione dell’International Tour Film Festival che si svolgerà dal 4 all’8 ottobre, mentre il 10 e 11 ottobre saranno dedicati ad eventi collaterali, contaminando il territorio cittadino in varie sedi: Cinema Royal, Teatro Verdi Fondazione Ca.Ri.Civ. Hotel de La Ville, Hotel San Giorgio, Sala Conferenze Biblioteca Comunale A. Cialdi, IIS Stendhal, Associazione Archeologica Centumcellae tutti a Civitavecchia.

Un Festival internazionale, con cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi in concorso, divisi in cinque sezioni: Animazione, Fiction, Lungometraggi, Turismo, Documentari.

Ma non solo proiezioni delle opere in concorso e fuori concorso, il Festival anche quest’anno è arricchito da un programma giornaliero variegato, con workshop, incontri dedicati a ragazzi e studenti, mostre, presentazioni di libri ed incontri.

Un Festival sotto la puntuale direzione del Presidente Piero Pacchiarotti e del Direttore Artistico Antonio Flamini che quest’anno avrà come madrina l’attrice e star del web Jenny De Nucci.

La serata inaugurale inizierà alle ore 20.00 con il Red Carpet di rito per proseguire con 2 cortometraggi e il film di apertura del Festival “Prima di andare via”, del regista Massimo Cappelli, presenti in sala, oltre al regista Massimo Cappelli, il produttore Massimiliano Leone, il direttore della fotografia Claudio Zamarion, gli attori Pino Quartullo, Marina Suma ed i due protagonisti Riccardo Maria Manera e Jenny De Nucci.

In quella sede saranno assegnati i primi premi:

ITFF Career Award 2023 a Enzo Salvi; ITFF Special Award 2023 a Blackorange, Roberto Ciufoli, Massimo Cappelli, Marina Suma e al produttore Massimiliano Leone.

La serata conclusiva dell’8 ottobre, invece, vedrà la Premiazione dei vincitori del festival alla presenza della madrina Jenny De Nucci, degli ospiti e delle autorità.

Saranno consegna i seguenti premi: ITFF Special Award alla madrina Jenny De Nucci; ITFF TV Excellence Award a Milena Miconi; ITFF Italian Cult Movie Award 2023 a Pippo Franco; ITFF Special Award 2023 a Maria Grazia Cucinotta, Emanuele Macone e Angelo Antonucci; ITFF Eccellenze Italiane a Simone Facchini e Gioia Abballa campioni del Mondo tango argentino, Damiano Lestingi atleta olimpico e a Gian Andrea Squadrilli fondatore di Italy Food Porn. Presentano: Alina Person e Simone Gallo.

La giornata del 10 ottobre sarà dedicata all’apertura della mostra fotografica "VIAGGIO NELLA MEMORIA" di Tiziana Giuliani e Daniela Sisti, presso Hotel San Giorgio.

Nella giornata dell’11 ottobre, sempre all’Hotel San Giorgio, la Presentazione del libro ”VIAGGIO NELLA MEMORIA. Laboratorio teatrale con Dacia Maraini” di Marina Marucci e Gabriella Ramoni, sarà presente la famosa scrittrice. Letture a cura dell’associazione "Le Voci".

L’International Tour Film Festival è patrocinato da: MIC, Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, Fondazione Ca.Ri.Civ. Civitavecchia, Enel, Cinetour, Italia Nostra, Apidge, Luca Papa coach, Tourist Italia e Multisala Royal.

Media Partner Rai Radio 3

PROGRAMMA INTERNATIONAL TOUR FILM FESTIVAL 2023

Mercoledì 4 Ottobre

Cinema Royal (Sala 1)

· Ore 11:00 Pre apertura festival con il docufilm Riso e Cipolla - Storia di Enzo Salvi (Italia 2023) per la regia di Blackorange. Proiezione riservata a ragazzi e studenti.

· Ore 20:00 Apertura ufficiale del festival con il Red Carpet, alla presenza della madrina Jenny De Nucci, delle autorità, degli ospiti e dei giornalisti.

· Ore 21:00

Proiezione del cortometraggio La Porta in Faccia (Italia, 2023) regia di Gianni Ippoliti presente in sala e del cortometraggio Segni Molto Particolari (Italia 2023) di Roberto Ciufoli e A. Parrello, per la regia di Alessandro Parrello.

Consegna dei premi:

- ITFF Career Award 2023 a Enzo Salvi;

- ITFF Special Award 2023 a Blackorange, Roberto Ciufoli, Massimo Cappelli, Marina Suma e al produttore Massimiliano Leone.

- Proiezione in anteprima del film Prima di Andare Via (Italia 2023) regia di Massimo Cappelli alla presenza del regista, del produttore e di parte del cast (Pino Quartullo, Jenny De Nucci, Marina Suma).

Presenta Antonio Flamini

Giovedì 5 Ottobre

Cinema Royal (Sala 3)

Ore 15:00 Proiezione opere in Concorso Sezione ANIMAZIONE

· Fear (Baime) (Lithuania, 2023) regia di Julius Zubavičius, Antanas Skučas

· Footprints In The Forest (Malaysia, 2023) regia di Juhaidah Joemin, Sandra Khoo

· La nostra casa stretta (Our Tight House) (Hungary ,2023) regia di Gyopár Orsolya Búzási

· Out Of Character (Italy, 2023) regia di Niccolò Gioia

· Planets and robots (Lithuania, 2023) regia di Julius Zubavičius, Antanas Skučas

· Red Rose (Taiwan,2023) regia di Johnny Chen

· Signal (China,2023) regia di Lei Chen

· The Egret River (Taiwan, 2022) regia di Wan-Ling Liu

Ore 16:30 Proiezione opere in Concorso Sezione FICTION

· The Banishment (Turchia 2023) regia di Yilmaz Ozdil

· Entre Palabras (Lussemburgo 2023) regia di Farid Ismail

· Chlorine (ΧΛΩΡΙΟ) (Grecia 2022) regia di Thanos Psicogios

· Alli (Spagna 2023) regia di Siro Mocillo

· The Cell - Phone Virus (Svizzera 2023) regia di Antoine Humbert

· The Lady from Apartament 6 (Stati Uniti 2023) regia di Rodrigo Rendon

· Fraya (Francia 2023) regia di Clementine Delbecq

· Arrivederci Paris (Francia 2023) regia di Louis Salvatore

· Il Provino (Italia 2023) regia di Pierfrancesco Campanella

· Le Molecole del Destino (Italia 2023) regia di Massimo Ivan Falsetta

· Me Plastic (Italia 2023) regia di Gualtiero Serafini

Ore 19:30 Proiezione opere in Concorso sezione LUNGOMETRAGGI

· Cinema Love (Macedonia, ex Repubblica Jugoslavia 2022) regia di Jani Bojadzi

Ore 21:30 Proiezione opere in Concorso sezione LUNGOMETRAGGI

· The Place in Time – Quel Posto nel Tempo (Italia, 2022) regia di Giuseppe Alessio Nuzzo

con Leo Gullotta e Giovanna Rei

Venerdì 6 Ottobre

Cinema Royal (Sala 3)

Ore 15:00 Proiezione opere in Concorso Sezione TURISMO

· Wonderful Indonesia "Jiwa Jagad Jawi" Ivan Handoyo (Indonesia 2023)

· People Of The Morning Ben Waloszek (Belgium 2023)

· The Land of Custoza Wine Matteo Archondis (Italy 2023)

· Industrial urban tourism in Ukraine Sandro Chernobay (Ukraine 2023)

· Yehliu North Coast Mark Wen (Taiwan 2022)

· Macao Heartbeats Sergio Basto Perez (Macao 2023)

· Start Again Marco Calabria, Bruno Nishino (Portugal 2023)

· Cuvée Royale Leo Ginailhac (France 2023)

· Remember Me Herve Bernard Luc Tirmarche (Croatia 2022)

· Bielsko-Biala - A City Always for People Tomasz Walczak (Poland 2023)

· Kutjevo, A Taste of The Truth! Alen Koc Kocic (Croatia 2023)

· Welcome To Lagoa Município De Lagoa, Telmo Antunes (Portugal 2022)

· Fuori Dal Finestrino (Outside The Window)Maurizio Matteo Merli (Italy 2023)

· Life In Supercell. Timelapse & HyperlapseKirill Neiezhmakov (Ukraine 2023)

· On A Quest: With Jaswant Jaswant Dev Shrestha (U.S.A. 2023)

· Exploring Penghu Wen Bin Don (Taiwan 2023)

Ore 16:00 Proiezione opere in Concorso Sezione DOCUMENTARI

· Father Joseph (Russian Federation, 2023) regia di Rodion Vinarsky

· Forest Stories (United States, 2023) regia di Ekaterina Piltenko, Olga Ramora

· In Montagna Veritas (Italy, 2023) regia di Luca Annovi

· Je ne suis rien qu'un rêve, Jacinta (France, 2022) regia di Andras Solymos

· La Lixeira (The Dump) - The Invisibles' Dignity (Italy, 2023) regia di G. Galante, A. Notarangelo

· Terra Dei Padri (Italy, 2022) regia di Francesco Di Gioia

· Vicious Cycle (United States, 2023) regia di Tianyun Lyu

· Sigin in Front of The Colosseo (Italia 2023) regia di Cristina Ducci - in Concorso Sezione FICTION

Ore 19:00 Proiezione opere in Concorso Sezione LUNGOMETRAGGI

· A Sweet Romantic (Italia, 2021) regia di Brando Improta

Ore 21,30 Proiezione opere Fuori Concorso LUNGOMETRAGGI

· Goffredo e l’Italia chiamò (Italia 2023) regia di Angelo Antonucci

Sabato 7 Ottobre

Teatro Verdi

Ore 17:00 Proiezione Fuori Concorso Opere Scuole di Cinema - GERMANIA

· Schwimmstunde (Swimming Lesson) (Germany 2021) regia di Lasa Hürtgen

· Unkraut (The Sky is a Square) (Germany 2022) regia di Agnes Maagaard

· Volver al Sur (Returning South) (Germany 2022) regia di Sofía Ayala

· El canto de la crisalide (Germany 2020) regia di Francisco MeCe

Ore 18:00 Proiezione Fuori Concorso Opere Scuole di Cinema - CINA

· Return

· 破晓

· 守护者 (Guardians. Doomsday Crisis)

· 谜证 (Enigmatic Proof)

Ore 21:00 Videofestival del Mare - concorso per videoclip musicali inediti con proiezione delle opere in concorso alla presenza dei registi e degli attori organizzato dal Movimento per la Vita di Civitavecchia.

Domenica 8 Ottobre

Teatro Verdi

Ore 14:00 Proiezione in Concorso Sezione LUNGOMETRAGGI

· Le ragazze non piangono (Italia 2023) regia di Andrea Zuliani

Ore 15:30 Proiezione Fuori Concorso Sezione FICTION e incontri con i registi

· Io non so chi sono (Italia 2023) regia di Simona Tartaglia

· Il solito ignoto (Italia 2023) regia di Alessio Difede e Pietro Romano

· Brucia Banzai (Italia 2023) regia di Zefiro Trionfo

Ore 16,00 Proiezione in Concorso Sezione FICTION e incontri con il cast

· L’Ultimo Traghetto (Italia 2023) regia di Ida Sansone

· Aldilà del mare (Italia 2022) regia di Massimo Ivan Falsetta

· Thirst (Belgio 2023) regia di Werner Haegeman, Francis De Ceuster

· The Last Party (Italia 2023) regia di Mattero Damiani

· Come fossi una Bambola (Italia 2023) regia di Sara Ceracchi

Ore 18:30 Proiezione in Concorso Sezione FICTION e incontro con il cast

· Marrobbio (Italia, 2023) regia di Damiano Impiccichè

Ore 20:30 Serata di chiusura:

· Premiazione

- dei vincitori del festival alla presenza della madrina Jenny De Nucci,

- degli ospiti e delle autorità.

· Consegna dei premi:

- ITFF Special Award alla madrina Jenny De Nucci;

- ITFF TV Excellence Award a Milena Miconi;

- ITFF Italian Cult Movie Award 2023 a Pippo Franco;

- ITFF Special Award 2023 a Maria Grazia Cucinotta, Emanuele Macone e Angelo Antonucci;

- ITFF Eccellenze Italiane a Simone Facchini e Gioia Abballa campioni del mondo tango argentino, Damiano Lestingi atleta olimpico e a Gian Andrea Squadrilli fondatore di Italy Food Porn.

Presentano: Alina Person e Simone Gallo

LIBRI E INCONTRI AL FESTIVAL

A cura di Marina Marucci

Mercoledì 4 Ottobre

Sala Conferenze Biblioteca Comunale A. Cialdi

Ore 17,00 Presentazione dello spettacolo "PINOCCHIO – Lettura espressiva ad alta voce" del “Teatro di Carta”. Progetto in collaborazione con ITFF e Fondazione Molinari Onlus

Hotel De La Ville

Ore 17,15 Presentazione del progetto “TERRAE FILM FEST: FUORI DAI LUOGHI COMUNI” a cura dell’Architetto Daniele Oliva in collaborazione con l’Associazione Amici del Fondo Ranalli.

Ore 18,15 Presentazione del libro "14 MAGGIO 1943 PERCHÉ LA MEMORIA NON SCOMPAIA" di Maria Grazia Verzani con proiezione di immagini del bombardamento del 1943 a Civitavecchia con intervento del vigile del fuoco G. Bellu.

Giovedì 5 Ottobre

Hotel De La Ville

Ore 17,00 Anteprima del libro "NON CHIAMATEMI PRINCIPESSA" di Yassmin Pucci A. Pahlavi nipote dello Shah di Persia. Seguiranno letture a sostegno della lotta delle donne Iraniane a cura dell’associazione “Le Voci”.

Associazione Centumcellae

Ore 18,15 Inaugurazione della mostra di arti visive: “BUIO IN SALA – LA MAGIA DELLA LUCE” progetto a cura dell’Associazione Amici del Fondo Ranalli. Madrina della serata Yassmin Pucci A. Pahlavi.

Venerdì 6 Ottobre

Hotel De La Ville

Ore 17,00 Presentazione del libro "DOVE NASCONO LE OMBRE" di Lavina Petti vincitrice del Premio 2023 Glauco Felici- Fondazione Ca.ri.civ, Festival Gialli &Noir, presenterà il libro Caterina Battilocchio.

Ore 18,00 Proiezione inserti di interviste e filmati dedicati al 70^ anniversario della nascita di MASSIMO TROISI

Ore 18,15 Presentazione del libro "VOLEVO ESSERE MOGOL" di Angelo Cannatà vincitore del Premio Troisi 2023. Lettura dei brani a cura dell’associazione “Le Voci”.

Sabato 7 Ottobre

Hotel De La Ville

Ore 17,30 Presentazione del libro "SANT'ANA INCUBO IN VENEZUELA" di Vincenzo Contino. Podcast e video del libro.

Domenica 8 Ottobre

Hotel De La Ville

Ore 17,30 Dal Libro "ARRIPIZZARI TESSITRICI DI STORIE" a cura di A. Daddario performance con il brano “Altrove” di Valeria Moretti con Giuliano Bruzzesi.

Ore 18,30 PREMIAZIONE DEI VINCITORI DEL CONCORSO LETTERARIO ITFF UN MARE DI LIBRI, SEZIONE MONOGRAFIE, alla presenza del Presidente della giuria Graziano Marraffa, fondatore e responsabile dell’Archivio Storico del Cinema Italiano. Parteciperanno i membri dell’Associazione Aracnea di Castellaneta, giurati del concorso.

Saranno presenti i finalisti:

· ANDREA PERGOLARI: Le belle costruzioni hanno fatto il loro tempo. Il cinema di Mauro Bolognini.

· MASSIMO RECCHIONI: Una svedese in guerra. La storia dell’Agnese va a morire (dal film di Giuliano Montaldo)

· ELISABETTA VILLAGGIO: Fantozzi dietro le quinte.

Martedì 10 Ottobre

Hotel San Giorgio

Ore 17,30 Apertura mostra fotografica "VIAGGIO NELLA MEMORIA" di Tiziana Giuliani e Daniela Sisti.

Mercoledì 11 Ottobre

Hotel San Giorgio

Ore 17,30 Presentazione del libro ”VIAGGIO NELLA MEMORIA. Laboratorio teatrale con Dacia Maraini” di Marina Marucci e Gabriella Ramoni, sarà presente la famosa scrittrice. Letture a cura dell’associazione "Le Voci".

da Mercoledì 4 a Sabato 7 Ottobre

Hotel De La Ville

Orario 10/14,00

WORKSHOP al FESTIVAL a cura della regista e produttrice creativa Gioia Perpetua

Creative Hub – La Creativita di una Regia Sistematica

da Giovedì 5 a Lunedì 11 Ottobre

Sala Centumcellae (Piazza Leandra)

Ore 18,00

MOSTRE E FESTIVAL. Mostra e istallazioni dal titolo “Buio in Sala – la magia della luce” a cura dell’Associazione Donne Arte in collaborazione con Fondo Ranalli. La mostra rimarrà aperta dalle 18:00 alle 20:30

Venerdì 6 Ottobre

Auditorium dell’Istituto Superiore STENDHAL

Ore 11:00

CINEMA A SCUOLA “Il cinema incontra Civitavecchia: la sua storia ed evoluzione attraverso l’occhio della macchina da presa” a cura dell’associazione Amici del Fondo Ranalli in collaborazione con G. Bellu e G. Fusato.

Domenica 8 Ottobre

Teatro Verdi

Ore 10:30

MEETING al FESTIVAL a cura di Ezio Sina. Convegno e Premiazione del Concorso Articolo 9 “L’istruzione per il rispetto della persona umana e dei suoi diritti fondamentali” a cura dell’Associazione APIDGE.



10 e 11 Ottobre

Hotel San Giorgio

Mostra fotografica: “Viaggio nella memoria” a cura di Tiziana Giuliani e Daniela Sisti dell’Associazione Il Serapeo dello spettacolo presentato il 5 luglio 1980 con la regia di Dacia Maraini.

Orari

· Martedì 10 ottobre inaugurazione ore 17,30 / 20,00

· Mercoledì 11 ottobre ore 10,00 / 20,00

