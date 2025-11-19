CALCATA - L’impegno a tenere accesa l’informazione sui crimini compiuti a Gaza contro la popolazione civile e i giornalisti è uno dei filoni principali di Calcata 4.0, il premio-festival dedicato al giornalismo digitale e alle nuove storie di resistenza e attivismo, organizzato dalla Rete NoBavaglio – Liberi di essere informati, in collaborazione con il Comune di Calcata.

Sabato a Calcata la sesta edizione di Calcata 4.0 premio-festival dedicato al giornalismo digitale e alle nuove storie di resistenza e attivismo. Il Premio alla sua sesta edizione, ideato dalla Rete NoBavaglio, nasce nel 2019 da un progetto condiviso da diverse personalità del giornalismo e della cultura – tra cui l’architetto Paolo Portoghesi – insieme a rappresentanti dell’associazionismo e alle amministrazioni locali, con il sostegno dell’allora sindaca Sandra Pandolfi e del suo successore Cristian Di Giovanni.

La cerimonia di premiazione si terrà lle ore 16, presso la Sala del Granarone (via di Porta Segreta 9), nel cuore del borgo medievale di Calcata Vecchia. La giornata prevede dibattiti, presentazioni di libri e proiezioni, con protagonisti giornalisti, attivisti, artisti e operatori culturali impegnati nella difesa della verità, della giustizia e dei diritti umani. Premiati 2025; Marcella Brancaforte (illustratrice), Raffaele Oriani (giornalista) e Alhassan Selmi (reporter da Gaza) – autori del progetto Be my voice / un diario per Gaza; Flavia Mariani – Nove Caring Humans; Ginella Vocca – fondatrice del MedFilm Festival; Maurizio Santopietro – libraio del Bosco di Calcata; Aldo Galli – attivista per i diritti; Alessandro Antinelli – giornalista Rai Sport; Elena Simonetti – attivista Arci Brentonico. Un momento speciale sarà dedicato a Ettore Muffo, presidente della sezione Anpi Carla Capponi di Civita Castellana, recentemente scomparso.

