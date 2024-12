TOLFA - Terminata con grande successo la XX edizione di Tolfarte, Tolfa si prepara a vivere un altro grande weekend di festa, di musica, di tradizione e di tanta tanta allegria. La favolosa Banda Verdi Tolfa l'8, il 9, il 10 e l'11 darà vita all'atteso "Festival della Musica", manifestazione che giunge quest'anno alla sua 31^ edizione. Grande il lavoro di squadra di tutta l'associazione, la Scuola di Musica e la Banda per creare una tre giorni di musica e di ottimo cibo con prodotti tipici locali.

L'attivissima presidente Erika Podestà suona la carica: «Siamo tutti al lavoro per rendere indimenticabile questa manifestazione che da 31 anni anima il paese - spiega la presidente Podestà - vogliamo offrire una ampia gamma di iniziative per accontentare tutti i gusti. Ci sarà musica, musica, musica, ma anche tanti piatti deliziosi, vino e prodotti locali, birre, concerti, giochi, balli di gruppo. Noi ci siamo preparando per accogliere nel migliore dei modi tutti i buongustai ma anche gli.amanti della musica e dello stare insieme". Il Festival della Musica quest'anno avrà una bellissima novità: giovedì 8 agosto si terrà una gradevole anteprima della festa con un meraviglioso “concerto estivo” della Banda "Giuseppe Verdi" alle ore 21, presso la Villa Comunale.

Venerdì 9 agosto ci sarà l'apertura della festa con la sfilata della banda per le vie di Tolfa fino alla Villa Comunale e, a seguire, alle ore 19 è in programma l'aperitivo musicale presso la "Panchina Letteraria" dove si esirà un duo composto da voce e chitarra: “Il primo modo”; a seguire sarà aperto lo stand gastronomico. Da sempre il Festival della Musica è sinonimo di ottima cucina grazie alle eccezionali cuoche che prepareranno le buonissime ghighe (la pasta artigianale fatta con acqua e farina), la tradizionale ed eccezionale acquacotta, le frittelle di San Giuseppe; i fantastici addetti alle griglie prepareranno invece bruschette con il pane giallo di Tolfa, salsicce, pancetta e quant'altro tutto cotto rigorosamente alla brace cone tradizione vuole). Alle 21.30 si avolgerà il meraviglioso saggio spettacolo del Centro Artistico di Balletto di Marilena Ravaioli. Si proseguirà poi sabato 10 alle 19 con l'aperitivo musicale: a tenere un fantastico concerto saranno i bravissimi componenti del gruppo di Musica d’insieme diretto dal maestro Giancarlo Annibali; a seguire si esibiranno e alcuni ragazzi della Banda con un medley di canzoni pop e moderne. Sarà aperto fino a notte inoltrata lo stand gastronomico e, durante la cena, sul palco dell'arena Pompilio Tagliani saliranno i Kosacustikache sapranno far cantare tutti. Dalle 22.30 da non perdere il cocktail party con il Dj set e l’animazione di Alberto Galli

Il Festival della Musica proseguirà domenica 11 agosto con la Santa Messa presso la Villa Comunale in cui saranno ricordati Titti i componenti della banda e della scuola di musica che non ci sono più. Ad animare la messa musicalmente sarà la banda.

Dalle 18 aperitivo musicale con un’ensamble di flauto diretto dall’insegnante Luigina Sestili e poi si esibiranno i travolgenti "AARF", un gruppo musicale nato in seno.alla Verdi composto da tutti giovanissimi e talentuosi ragazzi che si stanno facendo apprezzare molto. Come sempre sarà attivo lo stand gastronomico; durante la cena ci sarà un gruppo di improvvisazione musicale “DaZero”. Alle 22 tutti carichi per la serata conclusiva con i “The Braves”. A conclusione della serata e del Festival ci sarà lo spettacolo pirotecnico. Da rilevare che tutti i giorni ci sarà lo stand del cannolicchio, lo stand delle Crepes e il punto ristoro-bar. "Ringraziamo il Comune di Tolfa - spiega la presidente della Verdi, Erika Podestà - il Conad city di Tolfa, La Loggetta di Ferrero, il Blue Moon Cafè di Aldo Paparcurio, La Boutique di Armani, La Maremmana e Sublime. Segnstevi le date e non perdetevi l'appuntamento. Vi aspettiamo numerosi e vi garantiamo che non resterete delusi".

