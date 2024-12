Inaugurata l’edizione 2024 di Cioccotuscia, giunta quest’anno alla 15esima edizione. Il taglio del nastro, insieme al patron Andrea Sorrenti, è stato effettuato dalla sindaca Chiara Frontini. Insieme a lei tante autorità tra cui la vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna, il vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza, il consigliere regionale Daniele Sabatini, il segretario di Confartigianato Viterbo Andrea De Simone e di Cna Viterbo-Civitavecchia Attilio Lupidi, il presidente del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa, Massimo Mecarini, l’assessore Stefano Floris e l’ex assessore Silvio Franco, i consiglieri Marco Nunzi e Umberto Di Fusco e il presidente di Confesercenti Viterbo Vincenzo Peparello.

Quest’anno Cioccotuscia ha lo scopo dichiarato di battere i già incredibili numeri del 2023. Due i weekend di manifestazione, questo e il prossimo, nei giorni di sabato e domenica; 30 le aziende espositrici, 6 le piazze coinvolte, tutte del centro storico di Viterbo per 120 metri lineari di banchi espositivi totali. Il punto di snodo sarà ancora una volta Palazzo dei Papi con le sale Alessandro IV e la sala Scuderie, compresa quella piccola in cui ci saranno anche prodotti enogastronomici salati insieme al cioccolato e i dolciumi delle altre sale. Già, i numeri di Cioccotuscia. La volontà di Andrea Sorrenti è quella di superare le 45 mila presenze del 2023, con persone provenienti da tutta Italia per un evento di settore che è ormai di rilievo nazionale. Il tema della manifestazione di quest’anno è “La cultura dei dolci sapori” e punta alla promozione del territorio mediante le eccellenze dell’enogastronomia locale e gli eventi che sono diffusi in tutto il centro storico viterbese. La sala Alessandro IV è dedicata ai laboratori didattici di pasticceria, cioccolateria e food art, mentre la sala delle Scuderie, situato al piano inferiore, è quella riservata ai produttori dolciari e di cioccolato, che sarà proposto in tutte le sue declinazioni, ma anche a tutti gli altri prodotti enogastronomici tipici della Tuscia. In piazza San Lorenzo è attivo il villaggio Cioccotuscia che, oltre ai punti vendita dolciari, prevede eventi gratuiti per grandi e piccoli. Nelle altre piazze (dei Caduti, Unità d’Italia, della Morte, San Carluccio e del Gesù) coinvolte e nelle vie di collegamento ci sono allestimenti e artisti da strada, musica dal vivo, spettacoli di magia, teatro dei burattini, sbandieratori, majorettes, musici; attività artistiche e culturali varie come cosplay, disegno, giochi in legno e presentazioni di libri e di personaggi conosciuti; sportive come il raduno di auto storiche, cioccobalilla, cioccobasket e calciok. Hanno dato il loro contributo concreto a Cioccotuscia 2024 la Regione Lazio, il Comune di Viterbo - assessorato Sviluppo Economico, la Diocesi di Viterbo, l’Ance Viterbo, la Cna Viterbo-Civitavecchia, la Confartigianato, Coldiretti, Confesercenti, il Sodalizio Facchini di S.Rosa, il Comitato Centro Storico, la Dmo Expo Tuscia.

Per tutte le informazioni e il programma sul festival è possibile collegarsi al sito www.cioccotuscia.it