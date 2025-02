CIVITAVECCHIA – Roma è da sempre una città difficile. Lo è ancora di più ai giorni nostri e lo è a maggior ragione per Giulio e Cesare, due giovani imprenditori teatrali con scarsa sensibilità che tra Femens, associazioni LGBT e Unione dei ballerini uniti rischiano la bancarotta. L’unica salvezza per loro è un garante di specchiata moralità che risulta essere nientedimeno che la chiesa di Pio XIII.

Sono gli ingredienti principali per capire che uno spettacolo più “Politically uncorrect” di questo, in programma venerdì, sabato e domenica al Nuovo Sala Gassman, è difficile da trovare. Già, perché la mente di Simone Luciani, che ne è autore, regista e protagonista, ha partorito questa surreale e divertentissima commedia. Sarà l’eccentrico Cardinal Lazzari a favorire la collaborazione tra i due imprenditori e l’immaginario Pontefice. Il tutto in un crescendo di situazioni paradossali e grottesche tra cui anche l’allestimento di uno spettacolo “politicamente coretto” sulla natività nella Cappella Sistina. Riusciranno nel loro intento Giulio e Cesare? Al palco l’ardua sentenza.

Insieme a Simone Luciani in scena Patrizio De Paolis, Filippo Granati, Matteo Tusculano e Martina Crescentini. Venerdì lo spettacolo avrà inizio alle 21, sabato e domenica alle 19. Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per informazioni, tel. 328/1224154.

