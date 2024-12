ACQUAPENDENTE - Un fine settimana all’insegna della cultura quello in programma ad Acquapendente.

Domani pomeriggio alle 17,30, al museo della Città civico e diocesano, si terrà, a cura della Pro loco, in collaborazione con il comune di Acquapendente e l’associazione Archeo Acquapendente, la presentazione della collana “Giallo archeologico”, edita da Antiqua Res edizioni.

L’evento, patrocinato da Archeo e Medioevo, vedrà la partecipazione dell’autrice Rita Cosentino, di Andreas M. Steiner, direttore della rivista Archeo, dell’archeologo Luciano Frazzone e di Carlo Casi, direttore della Fondazione Vulci. Al termine dell’incontro è prevista la visita guidata della mostra “Il ‘600, un’esplosione di colori”, allestita al museo della Città, a cura di ArcheoAcquapendente.

Da sabato 24, Acquapendente avrà una nuova via dedicata a Italo Ronca. Venuto a mancare Il 5 aprile del 2013, docente universitario, è stato sicuramente uno dei più acuti studiosi del mondo classico che la Tuscia possa vantare. Ronca era nato ad Acquapendente il 16 dicembre 1936 e, dopo essere stato assistente alla cattedra di Glottologia a Magonza, fu lettore di Lingua e Letteratura Italiana all’Università di Bonn, nello stesso studio e con il medesimo incarico già ricoperto da Luigi Pirandello.

Divenne poi professore ordinario di lingua e letteratura latina all’Università of South Africa a Pretoria, dal 1977 e, dal 1997, docente all’Università Pontificia Salesiana. L’appuntamento è alle 15,30, alla piazza del Duomo per procedere all’inaugurazione della via e, successivamente, alle 16,30 al momento commemorativo previsto al museo della Città civico e diocesano.

