CERVETERI - Al cinema Moderno è tempo di "CineMagia": tre serate dedicate alla proiezione di docufilm, cortometraggi e lungometraggi. Tutto a ingresso gratuito e con la presenza di diversi ospiti provenienti dal mondo del cinema. Si parte questa sera alle 21.30 con cinque cortometraggi: “Pinocchio reborn” di Matteo Cirillo, “Sharing is caring” di Vincenzo Mauro, “Nero” di Claudio Agostino, “33” di Federico Giovanni Sardi De Letto e “Hold On” di David Barbieri. Tutti e cinque i registi saranno presenti in sala per rispondere alle domande del pubblico. A loro, si aggiungerà Pier Luigi Manieri, saggista, esperto di cinema, musica, comunicazione e mass media, scrittore, formatore e regista. Presenta la serata, la conduttrice di radio e Tv Arianna Ciampoli. «Una rassegna che punta a promuovere l’arte cinematografica in generale, a far conoscere nuovi mondi, nuovi registi ma anche a valorizzare e a far conoscere il Cinema Moderno di Cerveteri, una realtà aggregativa e culturale di assoluto valore per il nostro territorio», ha detto l'assessore alla Cultura, Francesca Cennerilli. «Il rapporto tra Cerveteri e il mondo del cinema è sempre estremamente forte – ha aggiunto – oltre ad essere stata negli anni location di grandi film e luogo di ispirazione per tanti registi, nelle molteplici occasioni in cui all’interno dell’offerta culturale c’è stato il cinema la risposta della cittadinanza è sempre stata molto forte. E sempre in tema di cinema, non è un caso che per la sfilata dei carri allegorici della prossima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti il tema scelto sia proprio quello del cinema e dei grandi film».

Le altre serate di “CineMagia” si svolgeranno venerdì 23 Marzo 2025 alle 19:30 con la proiezione di “Oltre il Mare” di Irio Pusceddu, un omaggio alla nutrita comunità sarda residente a Cerveteri, e venerdì 30 maggio alle 21:30, una serata che sarà dedicata al dibattito sul futuro del cinema, tra crisi del settore, nuove tecnologie, piattaforme digitali e nuovi modi di fruire e fare cinema.

