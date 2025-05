LADISPOLI - Porte aperte da oggi al primo giugno al centro di arte e cultura per “Disegnare & Dipingere”, la mostra frutto del lavoro creativo di bambini e ragazzi che hanno partecipato ai corsi tenuti dalla docente e artista Ornella Ricci.

L'iniziativa è promossa dall'associazione Aperta Parentesi, con il patrocinio del Comune di Ladispoli e in collaborazione con @UPTER – Università Popolare di Ladispoli.

In esposizione le opere di 25 giovani artisti, accompagnate da una speciale sezione dedicata a un progetto collettivo, un sentito omaggio alla città di Ladispoli che ospita l’evento.

L’ingresso è libero e la mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura del Centro Arte e Cultura.

L’inaugurazione oggi alle 18.30

©RIPRODUZIONE RISERVATA