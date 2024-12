ACQUAPENDENTE – Dopo il successo dell’intenso ponte dell’Immacolata con tre spettacoli in altrettanti giorni, con protagonisti Manuele Morgese, Jared McNeill, Ascanio Celestini e Danila Stalteri, la stagione del teatro Boni di Acquapendente, diretta da Sandro Nardi, prosegue con un appuntamento di danza.

Domenica 17 dicembre alle 17,30 sul palcoscenico aquesiano sale l’affermata compagnia Atacama protagonista dello spettacolo “Anime”, con coreografia e regia di Patrizia Cavola e Ivan Truol. In scena Nicholas Baffoni, Alberto Bargnesi, Marco Cirignotta, Valeria Loprieno, Giada Manno e Camilla Perugini. In scena sei danzatori: un gruppo di anime dimora e attraversa lo spazio con la danza. Il concept parte anche dal desiderio di favorire l’incontro tra la pratica artistica e il patrimonio culturale territoriale, rendendo viva la memoria storica attraverso la creazione che si nutre del sito e insieme lo reinterpreta. Il teatro Boni, promotore di una cultura diffusa nel territorio, vuole accendere un riflettore su una forma d’arte che si ispira alla vita. La danza per raccontare l’essenza dei movimenti, accarezzati dalla musica e che si traducono in emozioni. Un’arte in cui il merito, l’impegno, i sacrifici, gli sforzi per emergere portano il danzatore a regalare a se stesso a chi guarda. Come diceva la grande coreografa e ballerina Pina Bausch, «ci sono certe cose che si possono dire con le parole, altre con i movimenti, ma ci sono anche dei momenti in cui si rimane senza parole, completamente perduti, disorientati e non si sa più che cosa fare. A questo punto comincia la danza». Quello del 17 dicembre è l’ultimo spettacolo prima di Natale della stagione del Boni, a cui seguirà – domenica 31 dicembre – la serata speciale dell’ultimo dell’anno in teatro, con il canto e il teatro comico de Le Radiose in uno spettacolo con cena per salutare il 2023 e accogliere l’arrivo del nuovo anno. La stagione 2023-2024 “Sguardi oltre i confini” ha il sostegno di comune di Acquapendente e regione Lazio. Il teatro Boni è ad Acquapendente in piazza della Costituente, 9.

©RIPRODUZIONE RISERVATA