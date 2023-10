FABRICA DI ROMA - Dopo l’esperienza del corso di scrittura creativa della scorsa primavera, Erika Francola, storyteller e formatrice, dà vita a “Talea: il circolo delle parole”.

«Da tempo sentivo la necessità di trasformare l'esperienza dei miei corsi in qualcosa di continuativo, di collettivo. E non solo io, ma anche le persone che li hanno seguiti e avevano voglia di coltivare in qualche modo il loro rapporto con la scrittura. Prendere il meglio di quel percorso per costruire qualcosa di diverso, più grande, aperto anche a chi non ha mai seguito prima un corso di scrittura«.

«Da qui – continua Francola - nasce “Talea”, un piccolo grande sogno divenuto realtà, uno spazio dove incontrarci e sperimentare insieme la scrittura creativa, libera e autobiografica. Teoria ma soprattutto tanta pratica, in un viaggio che faremo online ma anche e soprattutto in presenza, una volta al mese, in forma totalmente gratuita, per scoprire che ovunque c'è una storia da raccontare. Perché siamo fatti di storie e ogni minuscola parte di noi e della nostra vita, se sappiamo come prendercene cura, proprio come una talea, può dare origine a una nuova pianta, capace di crescere e fiorire. Ed è proprio quello che proveremo a fare insieme, ogni primo mercoledì del mese presso “Il Filo di Arianna” di Fabrica di Roma, che ringrazio per averci messo a disposizione la sala multifunzionale. Con l’apertura di Talea nasce uno spazio dove ritrovarsi, confrontarsi, stringere relazioni, stupirsi di ciò che si è in grado di produrre con le parole, far tesoro dei contributi di chi ha voglia di leggere ciò che ha scritto, affidare al foglio bianco pensieri, aspettative, storie vere e di fantasia. “Talea” è per chi vuole ritagliarsi del tempo e trovare uno spazio in cui fiorire, quella “stanza tutta per sé” tanto cara a Virginia Woolf dove coltivare e allenare la nostra creatività che troppo spesso i ritmi frenetici della quotidianità mettono a tacere». «La scrittura in questo senso - prosegue Francola - ci aiuta a mettere da parte giudizi, paure e censure e a riconnetterci con la nostra anima creativa, per riappropriarci di una parte di noi, andare a fondo, ma con leggerezza e curiosità. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutte le persone appassionate di scrittura o curiose di scoprire un nuovo modo di conoscersi e conoscere il mondo e scoprire che la scrittura è uno strumento potente, a tratti catartico, a tratti divertente, ma sempre prezioso. Ogni mese un tema diverso, esplorato attraverso carta e penna: dal freewriting, la scrittura libera priva di condizionamenti e censure, alla scrittura creativa vera e propria, dove si approfondiranno le regole per scrivere una storia e i suoi personaggi. E ancora caviardage, collage, poesia libera e letture speciali di maestri della scrittura, da cui c’è sempre tanto da imparare». Appuntamento oggi, in via della Repubblica 1, a Fabrica di Roma, presso la sala multifunzionale de “Il Filo di Arianna”, con carta, penna e tanta curiosità.

