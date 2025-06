CERVETERI - Ultimo appuntamento oggi al cinema Moderno per “CineMagia”, la rassegna dedicata ai cortometraggi e agli incontri con grandi personaggi del cinema, del mondo della regia, del montaggio e della scenografia. Tra gli ospiti figureranno tre vincitori del David di Donatello: Michele D'Attanasio, Gianni Vezzosi e Tonino Zera con quest’ultimo che si è aggiudicato anche il Nastro D’Argento, sempre per “Le Déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta”, di cui è scenografo. «Oltre che per complimentarmi con lui, è l’occasione per rinnovare alla cittadinanza l’invito ad assistere alla serata: un momento di grande spessore ed interesse per tutti gli appassionati di cinema», ha detto il sindaco Elena Gubetti. «“Cine-Magia” è una rassegna che avevamo estremamente a cuore, così come ogni appuntamento che coinvolge il cinema Moderno di Cerveteri, una realtà sociale e aggregativa preziosa per la nostra città e il comprensorio tutto – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Francesca Cennerilli – oltre a Michele D’Attanasio, Giovanni Vezzosi e Tonino Zera, avremo come ospite inoltre Pier Luigi Manieri, una figura di grande rilievo nel campo della cinematografia italiana. Vi aspettiamo dunque numerosi, per conoscere il mondo del cinema ancora meglio, ascoltando le testimonianze di chi il cinema lo fa da tanti anni e, come possiamo vedere dal loro palmares, porta a casa sempre premi straordinari, a conferma della valenza delle produzioni nostrane». L’ingresso alla serata è libero e gratuito.

©RIPRODUZIONE RISERVATA