ALLUMIERE - Compie ben 50 anni di attività l'associazione Amici della Musica di Allumiere e per festeggiare la presidente Stefania Cammilletti e tutto il direttivo proporranno una serie di eventi importanti, tra cui il raduno bandistico in programma domani ad Allumiere. «L'associazione - spiega la presidente Stefania Cammilletti - nacque nel 1973 grazie alla lungimiranza di alcuni compaesani, tra cui amiamo ricordare Gerardo Trinetti, Vincenzo Frezza, Riccardo Rinaldi, Francesco Trotti, Gianni D'Amico, il professore Umberto Profumo e tanti altri che decisero insieme di ridare vita all'antico corpo bandistico di Allumiere. Per festeggiare degnamente questo anniversario abbiamo pensato di concentrare in questo anno il maggior numero di eventi possibili e di alta qualità. Abbiamo iniziato con la prestigiosa Masterclass tenuta dal grande maestro Kevin Houben nel mese di marzo. Una importante full immersion musicale che è culminata con uno splendido concerto. Tale performance è stata preparatoria per la partecipazione al Flicorno d'Oro, kermesse internazionale di bande in cui il nostro complesso strumentale si è aggiudicato uno strepitoso terzo posto nella prima categoria. A giugno, dopo una "Primavera Musicale" di alto livello, abbiamo organizzato, sotto la direzione artistica del maestro Marco Somadossi, la settima edizione del Concorso internazionale di composizione per marce Città di Allumiere. Il nostro concorso, ormai diventato il più importante d'Italia per i compositori che vi partecipano, ha visto andare la vittoria assoluta al Maestro giapponese Ken'ichi Masakado. Subito dopo aver concluso l'anno accademico del nostro Istituto musicale con i saggi degli allievi, ci siamo concentrati sul concerto di mezza estate, tenutosi il 13 luglio. Concerto dedicato ai 100 anni della Walt Disney e incentrato sulle colonne sonore dei più famosi cartoni animati della casa americana, supportato dalla formula "Al cinema con la banda" le immagini e le splendide musiche hanno catturato gli adulti ed affascinato i tantissimi bambini presenti". Per questo mese di agosto gli Amici della Musica daranno vita domenica a un importante appuntamento. Abbiamo organizzato il raduno bandistico, uno degli eventi maggiormente tradizionali per le bande - spiega la presidente dell'associazione Amici della Musica, Stefania Cammilletti - ospiteremo la banda di Oriolo e quella di Vejano, che si esibiranno in concerto, poi tutti insieme daremo vita al concertone. Abbiamo esteso in questa particolare giornata l'invito a partecipare alla nostra festa a tutti coloro che hanno contribuito alla crescita della nostra associazione ed in particolare a tutti i musicisti a tornare in piazza con il loro strumento. Aspettiamo tante persone e per loro allestiremo un grande rinfresco davanti all'auditorium. Quest'anno la nostra Festa della Musica durerà un anno intero». A settembre poi gli Amici della Musica daranno vita a tre giorni di musica nel segno del gemellaggio. «Dall'1 al 3 settembre festeggeremo con gli Amici di Eglfing che saranno nostri ospiti ad Allumiere - spiega ancora la presidente Cammilletti - il nostro importante traguardo con un mega concerto insieme. Concluderemo i festeggiamenti del nostro 50° con la festa di Santa Cecilia, in cui pubblicheremo il libro dei nostri primi cinquant'anni. È un anno intenso e ricco di tante soddisfazioni e noi cerchiamo di onorare al meglio il lavoro di tutti coloro che hanno fatto grande questa realtà musicale».

©RIPRODUZIONE RISERVATA