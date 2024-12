Il buongiorno ai lettori lo porge Francesco Lancia, ex vecchia gloria del jazz italiano ma comunque validissimo critico musicale che nonostante vari problemi di salute continua a coltivare il suo amore per le dodici note, e che oggi compie 38 anni. Un mondo di auguroni dai genitori Antonella e Corrado, dalla sorella Ana, dal cognato Fabrizio, dalla nipotina Noemi, dagli zii Massimo, Massimiliana, Alessandro e Roberta, dai cugini Elena, Enrico, Ludovica, Irene, Federico e Giulia, dagli amici di famiglia Stefania, Ambra, Luisa, Massimo, Silvana e Maurizio, e dulcis in fundo da zia Ninni, Nicola e Diana. “Sei una persona deliziosa nonostante un po’ rude. Ti vogliamo bene”.

Torta di compleanno oggi per Patrizia Bravetti. Tanti auguri dal direttivo e da tutti i soci dell’Associazione Motociclistica Civitavecchiese, sezione Vespa, Moto Guzzi, D’Epoca e Custom.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La stella del Capricorno domina, e…

L’Ariete è deciso e affronta gli eventi al lavoro. Nelle realizzazioni inizia qualcosa e mettersi in mostra porta fortuna.

Il Toro comprende un messaggio che arriva da luoghi lontani. Oltre il quieto riposo si sciolgono le trame future.

I Gemelli sciolgono il nodo che tratteneva i pensieri. Cambia la scena alle spalle e si riceve un dono cordiale.

Il Granchio allaccia rapporti e si allea con tutti. Le coppie e i soci si ristrutturano e nuovi amori risorgono.

Il Leone ha un servizio da fare. Programma faccende e si adegua con zelo, e allena il corpo e il cuore.

La Vergine crea una nuova occasione. È il tempo della vittoria del sé, e chi è fermo controlli il suo tema natale.

La Bilancia è piena di forza e controlla il nido e la casa. La famiglia è al centro del giorno e si parte annaffiando il passato.

Lo Scorpione riceve consigli e comprende nozioni importanti. Incontra e fissa colloqui e riceve due righe curiose.

Il Sagittario riprende il lavoro con ritmo e determinazione. Assorbe nuove energie e guadagna fiducia e denari.

Il Capricorno ascolta sé stesso e approfitta della magia della stelle. Agisce per proprio conto cogliendo il posto dovuto.

L’Acquario si guarda alle spalle e rivede le scene passate. Perde un po’ del suo ego e attende di riassettare le storie.

I Pesci incontrano gente e collaborano all’evento del giorno. Una festa o un progetto con gli altri sono il frutto del cielo di adesso.

