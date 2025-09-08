Il buongiorno ai lettori lo porge Barbara Grassi che festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dalla famiglia, dagli amici e dalla nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna riempie di luce il cielo dell’Ariete, e…

L’Ariete si prepara alla festa e l’evento appare evidente. Oggi vola l’impresa. Questo è un giorno che vuole importanza.

Il Toro rischiara i suoi dubbi e fugge dal rumore degli altri. Da solo guarda e comprende e agisce per rallegrare qualcuno.

I Gemelli collaborano e creano eventi con tanti associati. Insieme si può costruire uno spazio migliore per tutti.

Il Granchio vince se appare come un capo che prende e decide. Realizza l’idea importante e agisce senza timore.

Il Leone se ne va via dal vicino e raggiunge mete distanti. Cultura, mistica e il viaggio sottolineano tutte le ore.

La Vergine si stacca dal ramo che ormai non reggeva più il peso. Riceve un regalo dall’altro solo se cambia il vizio e il sentiero.

La Bilancia trova se stessa nell’altro che vede di fronte. Il partner, il socio e i rapporti colorano l’aria dintorno.

Lo Scorpione si esalta in ufficio e al lavoro raggiunge il suo scopo. Cura corpo e mente e si adegua al rumore di tutti.

Il Sagittario urla di gioia e coi figli danza una rumba. Creativi e pieni di brio esaltano le scelte dell’ego.

Il Capricorno apre la casa e la gente corre a trovarlo. La famiglia si accende di vita e un ritorno fa sempre piacere.

L’Acquario ha un amico fidato e ascolta chiacchiere e storie. Incontri e appuntamenti precisi risolvono gli enigmi e la stasi.

I Pesci assumono forza e chi spende esageri pure! Oggi son belli di linea e di forma, e chi non mangia guardi il suo tema natale!

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/