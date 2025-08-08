Il buongiorno ai lettori de la Provincia lo porge Luciano Ciambella, che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.

L’OROSCOPO. La Luna è piena! E accende le stelle dell’Acquari, e…

L’Ariete si iscrive in gruppo e collabora con nuovi progetti. Amici fanno i balletti e insieme agli altri oggi si vince e si è forti.

Il Toro accende la miccia e vince nel mettersi in mostra. La carriera urla e pretende e agire oggi porta fortuna.

I Gemelli incontrano la gente che arriva da posti lontani. Si espandono col corpo e col cuore e conoscono autori diversi.

Il Cancro rinnova i suoi passi e risorge dal vissuto di ieri. Stacca un vecchio fardello, guarda di lato e riceve doni da tutti.

Il Leone ha tutti di fronte e riparte il rapporto previsto. Gli amori fanno faccette e i single hanno un’idea.

La Vergine organizza faccende che vanno meglio specificate. Il metodo premia il lavoro e il corpo pretende energia.

La Bilancia alza la testa e sorride al mondo dintorno. L’entusiasmo lunare apre la porta e la fortuna batte le mani.

Lo Scorpione ama la casa e rinnova i pensieri di ieri. Il passato rinfresca il presente e la famiglia regge la schiena.

Il Sagittario parla tanto e comprende e incontra amici fidati. Nuovi sono i contatti e i messaggi son prelibati.

Il Capricorno riparte dai soldi e si accinge a cogliere frutti. Sicuri prendono tutto e cambiano camicia e cappotto.

L’Acquario chiude e riapre e l’orizzonte sembra diverso. Riparte una voglia migliore e rinasce la magia del nuovo fare.

I Pesci sciolgono i dubbi e colorano le stanze interiori. Attendono che arrivi la luna e osservano in silenzio e da parte.

