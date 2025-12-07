Il buongiorno ai lettori lo porgono Loredana e Oscar che oggi festeggiano il loro 10° anniversario. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi vola fra le calorose stelle del Leone, e…

L’Ariete vince e si sposta e riceve applausi e notizie straniere. L’entusiasmo apre tutte le porte.

Il Toro cambia i colori alla casa e porta regali in famiglia. Il passato bussa e ritorna.

I Gemelli insieme agli amici scrivono e ricevono frasi. Amano e le coppie si guardano.

Il Granchio vuole tesori e assorbe emozioni e sicurezza. Il lavoro suona le campane.

Il Leone si prende la scena e gioisce con gli attori dintorno. Luce e vibrazioni sono evidenti.

La Vergine attende un minuto e dedica se stessa agli altri. A casa tende l’orecchio.

La Bilancia programma il progetto e l’evento per tutti. Comprende ed ascolta e incontra chiunque.

Lo Scorpione si esibisce fra tutti e comanda e sceglie le azioni. È sicuro e mangia emozioni.

Il Sagittario viaggi e riscopre i suoi spazi lontani. Tutti gli angeli ridono e tendono le mani.

Il Capricorno gira la carta e lascia i dubbi e i pensieri. Dentro se stesso ricarica il cuore.

L’Acquario si guarda allo specchio e si dedica al partner e al socio. Con nuovi gruppi concorda legami.

I Pesci lavorano sodo e programmano agenda e commissioni. La faccia è al centro del mondo.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/