Il buongiorno ai lettori lo porge Federico Marconi che oggi festeggia il suo compleanno. Tantissimi auguri dagli amici e dallo staff di Radio Stella Città.
LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi è giovane e veloce e illumina il cielo dei Gemelli, e…
L’Ariete fa l’incontro dell’anno e riceve il messaggio del Re. Scrive e incontra i fratelli e si muove ascoltando parole.
Il Toro si veste da attore e si prende emozioni importanti. Guadagna e conta denari e spende per farsi più bello.
I Gemelli esprimono gioia e percepiscono che l’aria è cambiata. Dentro arriva la luce, nelle scelte si segna la meta.
Il Granchio rivede i tempi trascorsi e si ferma per comprendere i fatti. Osserva e ascolta gli eventi e si prepara al nuovo percorso.
Il Leone condivide i pensieri e si associa al club degli amici. I progetti essenziali si facciano con le persone più care.
La Vergine difende il suo ruolo e le folle fanno l’applauso. Concreta coglie l’impresa e realizza la meta voluta.
La Bilancia alza il livello e trabocca di cultura elevata. Lontano trova la luce e dall’estero arriva una voce.
Lo Scorpione salta il fosso e lascia la zavorra pesante. I cambiamenti portano frutti e chi si attacca perde valore.
Il Sagittario vince e produce e riscrive pagine nuove. Esalta lo stile e la voglia e chi trova equilibrio vince un tesoro.
Il Capricorno programma il servizio: è disponibile e si adegua con tutti. Calma e quieta il suo corpo e lavora sodo per vincere adesso.
L’Acquario danza e festeggia e si prende il meglio dalla Luna. Esalta le doti creative e abbraccia i figli e gli amori.
I Pesci ricevono ospiti e puliscono casa natale. Il nido è al centro del tempo. Il passato vuole un po’ d’acqua e la radice vuole concime.
Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/