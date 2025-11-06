Il buongiorno ai lettori lo porge Federico Marconi che oggi festeggia il suo compleanno. Tantissimi auguri dagli amici e dallo staff di Radio Stella Città.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi è giovane e veloce e illumina il cielo dei Gemelli, e…

L’Ariete fa l’incontro dell’anno e riceve il messaggio del Re. Scrive e incontra i fratelli e si muove ascoltando parole.

Il Toro si veste da attore e si prende emozioni importanti. Guadagna e conta denari e spende per farsi più bello.

I Gemelli esprimono gioia e percepiscono che l’aria è cambiata. Dentro arriva la luce, nelle scelte si segna la meta.

Il Granchio rivede i tempi trascorsi e si ferma per comprendere i fatti. Osserva e ascolta gli eventi e si prepara al nuovo percorso.

Il Leone condivide i pensieri e si associa al club degli amici. I progetti essenziali si facciano con le persone più care.

La Vergine difende il suo ruolo e le folle fanno l’applauso. Concreta coglie l’impresa e realizza la meta voluta.

La Bilancia alza il livello e trabocca di cultura elevata. Lontano trova la luce e dall’estero arriva una voce.

Lo Scorpione salta il fosso e lascia la zavorra pesante. I cambiamenti portano frutti e chi si attacca perde valore.

Il Sagittario vince e produce e riscrive pagine nuove. Esalta lo stile e la voglia e chi trova equilibrio vince un tesoro.

Il Capricorno programma il servizio: è disponibile e si adegua con tutti. Calma e quieta il suo corpo e lavora sodo per vincere adesso.

L’Acquario danza e festeggia e si prende il meglio dalla Luna. Esalta le doti creative e abbraccia i figli e gli amori.

I Pesci ricevono ospiti e puliscono casa natale. Il nido è al centro del tempo. Il passato vuole un po’ d’acqua e la radice vuole concime.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/