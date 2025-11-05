Il buongiorno ai lettori lo porge Patrizia Befani che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dai suoi amici.

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna è piena! E il Toro si esalta, e…

L’Ariete si nutre di emozioni e prende anche due lire. Con sicurezza affronta la scena e mostra mantelli diversi.

Il Toro è il primo di tutti e risolve gli enigmi di ieri. Istinto e consapevolezza sciolgono vecchie litanie.

I Gemelli fanno visita ai poveri e donano se stessi al pianeta. Si fermano e per scegliere attendono la loro Luna.

Il Granchio ha un progetto interessante da condividere con molta gente. Nuove amicizie e nuovi gruppi attendono collaborazioni.

Il Leone alza la fronte e sceglie per concretizzare l’idea. Realizza e vince al lavoro e si presenta forte e fiero.

La Vergine scopre se stessa e studia per evolvere il vecchio sapere. Mistica e in movimento: viaggia col corpo e col sogno.

La Bilancia lascia un pensiero e stacca la corda invecchiata. Prende doni dal mondo e gira la pagina letta.

Lo Scorpione ha la Luna di fronte che schiarisce rapporti e amori. Contratti e soci curiosi e le coppie si scambino fiori.

Il Sagittario è il signore del tempo ed è ricco di energie eccitanti. Oggi vince al lavoro e con metodo organizza l’agenda.

Il Capricorno sorprende e manifesta due gocce di ego. Passioni amori e i figli tengono alto il valore del giorno.

L’Acquario sta bene in famiglia e la casa è al centro del giorno. Il passato e le storie di ieri hanno voglia di luci nuove.

I Pesci capiscono tutto e intuiscono le parole da dire. Scrivono e ricevono posta e gli appuntamenti si fissino adesso.

