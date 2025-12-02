Il buongiorno ai lettori lo porge Fabrizia Caputo che oggi festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari, gli amici e da tutta la nostra redazione.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – C’è festa fra le luci del Toro: c’è la Luna, cresce, e…

L’Ariete guadagna due lire e si compra un mantello più bello. Si nutre come un pascià e spruzza sicurezza anche agli altri.

Il Toro si gode la festa e si mette al centro del mondo. Si specchia col l’ego passato e si equilibra al volto dell’altro.

I Gemelli fanno missione e operano per fare del bene. Agiscono solo per l’altro e si fermano guardando la scena.

Il Granchio è il vate che parla e con mille condivide l’idea. Duemila ascoltano insieme e tremila collaborano al fare di squadra.

Il Leone si alza su tutti e comanda le pietanze migliori. Deciso realizza l’affare e concretizza il pensiero in azione.

La Vergine salta il confine e scopre linguaggi diversi. Conosce le strade e la scienza e vola sul sapere di ieri.

La Bilancia stacca la spina e spegne il vecchio lamento. Prende dagli altri un regalo e cambia il pensiero dei vecchi.

Lo Scorpione ama e compiace e si esalta nel vivere insieme. L’amore fa l’occhiolino e un socio annuncia il successo.

Il Sagittario sbriga faccende e fotocopia documenti e scartoffie. Burocrate e ligio al dovere conquista livelli al lavoro.

Il Capricorno è il divo del giorno e si abbraccia con figli e amori. Passione ego e fortuna le regala la luce di Luna.

L’Acquario si riposa in famiglia e a casa ritrova ristoro. La storia insegna a campare e il passato sorregge il futuro.

I Pesci ricevono posta e due amici passeggiano insieme. Notizie e appuntamenti curiosi e chi ascolta accende l’idea.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/