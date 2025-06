Il buongiorno ai lettori lo porgono Maria Letizia La Noce, Matilde Pompameo e Paola Geronzi, ottime insegnanti della scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Ennio Galice di Civitavecchia che giovedì scorso hanno chiuso con l'ultimo giorno di scuola le loro brillanti carriere didattiche dedicate con cura, professionalità e impegno, non solo ad istruire ed educare i bambini, ma ad accompagnarli nella loro crescita facendo loro non solo da maestra ma all’occorrenza da amica, da consolatrice e soprattutto da esempio. Ora per loro è arrivato il momento della meritata pensione, infiniti auguri dalle colleghe, dalla vicepreside Camilletti e da tutti i familiari. “Buona seconda vita ragazze... godetevi la pensione”.

Torta di compleanno oggi per Stefano Galli. Un mondo di auguri dal direttivo e da tutti i soci dell’Associazione Motociclistica Civitavecchiese, sezione Vespa, Guzzi, D’Epoca e Custom.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi cresce nel cielo del Leone, e…

L’Ariete rivede il suo ego e gioisce rallegrando anche gli altri. I figli prendono premi e gli artisti creano vittorie.

Il Toro balla con la mamma e la sua casa è una festa di luci. La radice beve dell’acqua e la pianta alza il suo fusto.

I Gemelli scrivono un libro e ricevono messaggi e due righe per posta. Alzano il livello mentale e abbracciano fratelli e amici.

Il Granchio conta i denari e si prende guadagni inattesi. Ricco di sicurezza migliora l’espressione manifesta.

Il Leone apre la mente ed impara a percepire l’azione. Ascolta la voce dentro e appare come il capo del giorno.

La Vergine si quieta un istante e attende che arrivi la sera. Fra poco arriva la Luna e comincia il tempo del genio.

La Bilancia coordina il suo fare con mille persone dintorno. Condivide idee e progetti e gli amici risolvono dubbi.

Lo Scorpione si esalta su tutti e decide come l’unto dal cielo. Manifesta concrete passioni e raggiunge vette di pietra.

Il Sagittario sale sul trono e dal di là osserva un mondo piccino. Viaggia e scopre il pianete e comprende culture e saperi.

Il Capricorno cancella l’antico e percorre il sentiero diverso. Nuova linfa vitale e il distacco porta regali.

L’Acquario incontra l’amore e in due si alza il livello. Le società leggono fogli e i rapporti chiedono occhi.

I Pesci sacrificano l’ego e controllano il bene di tutti. Il lavoro offre occasioni e il corpo esige una corsa.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/