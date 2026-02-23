Il buongiorno ai lettori lo porge Riccardo Tomassini che ieri ha festeggiato il suo compleanno. Tantissimi auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi cresce fra le luci dei Gemelli, e…

L’Ariete si muove nei dintorni e si relaziona con amici e fratelli. Riceve un libro per posta e scrive una bella risposta.

Il Toro raccoglie successi e aumenta il suo patrimonio. È sicuro e bada a se stesso e compra abiti nuovi.

I Gemelli esaltano l’ego e risolvono dubbi e incertezze. Alzano il dito con tutti e accettano nuove proposte.

Il Granchio si quieta e si ferma e attende che giunga la Luna. Chi corre ogni tanto riposa per riprendere bene la strada.

Il Leone è protetto dagli amici e condivide i pensieri con tutti. Distribuisce il suo buon talento e col gruppo vola veloce.

La Vergine si esalta nel mondo sociale e concretizza missioni in carriera. Decisa affronta le ore e acquisisce pregio e stima.

La Bilancia ascolta la sua anima ed esplora i suoi mondi lontani. Un viaggio allieta le ore e l’estero offre sorprese.

Lo Scorpione riceve un regalo dopo aver perso un assillo pesante. Si risorge col cielo di oggi e ci si stacca da ogni aggravante.

Il Sagittario si completa con l’altro e danza fra coppie e contratti. I soci e le relazioni sono al centro delle attenzioni.

Il Capricorno si occupa del suo lavoro, si impegna e si sforza con zelo. Organizza e programma le azioni e previene influenze e dolori.

L’Acquario si circonda di bimbi e gioisce creando magie. Fortuna e ambizione: ogni tanto fa bene una ricreazione.

I Pesci piantano basi pesanti per salire livelli più alti. La radice, la casa e il passato esigono sguardi maturi.

