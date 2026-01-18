Il buongiorno ai lettori lo porge lo porge la piccola Diana che oggi compie 5 anni. “Tantissimi auguri per il suo quinto anno di vita alla nostra seconda principessina di casa, sei la gioia immensa di ogni nostra giornata! La tua mamma Carlotta, il tuo papà Massimo, la tua sorellona Diletta e il tuo fratellino Brando che ti amano alla follia”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna comincia a crescere fra le stelle dell’Acquario. E …

L’Ariete è social e divide le idee con amici e colleghi. Collabora e vince, e programma gli affari migliori.

Il Toro si porta in avanti ed è fiero come un soldato. Comanda e gestisce la scena e vuole concrete risposte.

I Gemelli volano via e lontano trovano alloggio. Nuovi ritmi e nuove espansioni allargano orizzonti e sapere.

Il Granchio si stacca dal vecchio e ripassa antiche credenze. Rinasce con nuovi valori e già sa che oggi si vola.

Il Leone cerca equilibrio e col partner scambia armonie. I soci e i contratti son tanti e chi firma si sposi domani.

La Vergine lavora con forza e si prende successi sicuri. Il metodo dona la grazia e la salute vince gli affanni.

La Bilancia è la regina del giorno e si beve sorsate di Luna. Fiera e felice gioisce, e si prende l’inizio e la fine.

Lo Scorpione apre la porta e qualcuno appare sull’uscio. La casa si veste di festa e la famiglia prende la scena.

Il Sagittario incontra un amico e i fratelli stanno vicini. Parole che giungono nuove e messaggi che fanno furore.

Il Capricorno vuole un tesoro e pretende di farsi più bello. Sicuro guadagna certezze e un soldino arriva di certo.

L’Acquario è il signore del cielo e convince nel fare sul serio. Davanti al plotone che avanza batte il tempo e porta lo scettro.

I Pesci trovano un posto lontano dai rumori e da tutto. Silenti e fuori dal mondo osservano i pensieri interiori.

